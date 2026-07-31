Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, puso una condición para renovar a los extranjeros

El presidente de Independiente Santa Fe, Eduardo Méndez, dejó claro que la continuidad de los futbolistas extranjeros dependerá, en buena parte, del respaldo de la afición. Tras la clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana, el dirigente aseguró que el objetivo es mantener la base del plantel durante las próximas temporadas.

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"Que la gente nos acompañe para poder armar un equipo y que permanezca por uno o dos años armado; queremos mantener la nómina", afirmó Méndez, quien reconoció que el club hará esfuerzos para conservar a las principales figuras del equipo.

Los contratos de los extranjeros en Santa Fe

El directivo destacó el rendimiento de los cuatro extranjeros que integran actualmente el plantel y explicó la situación contractual de cada uno. Reveló que Nahuel Bustos tiene una opción de compra cercana a los dos millones de dólares, que Maximiliano Lovera también cuenta con una cláusula similar y que, aunque Franco Fagúndez no tiene opción de compra, Santa Fe podría negociar una extensión de su préstamo.

No obstante, Méndez recordó que el club atraviesa un proceso de insolvencia empresarial bajo la Ley 1116, por lo que cualquier decisión económica deberá tomarse con responsabilidad.

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Eduardo Méndez puso condición a hinchas de Santa Fe

"Por nosotros, los compramos, pero vamos a esperar cómo nos acompaña la gente; con eso sí cuadramos caja", señaló el presidente, dejando en evidencia que el respaldo de los aficionados será determinante para concretar esas operaciones.

El dirigente también aseguró que Santa Fe ha cumplido con todos sus compromisos financieros. "Hasta la fecha no se les ha incumplido, no nos hemos retrasado con los pagos", dijo, al tiempo que explicó que los recursos del club se destinan tanto al funcionamiento deportivo como al cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley 1116.

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Asimismo, resaltó que la institución mantiene incentivos económicos para los jugadores por el rendimiento deportivo y que, paralelamente, continúa invirtiendo en las divisiones menores como parte del proyecto a largo plazo.

Finalmente, Méndez reiteró cuál es el deseo de la dirigencia para el futuro inmediato del equipo. "Esperamos darle a la gente lo que quiere: que se queden Fagúndez, Lovera y Nahuel", concluyó.