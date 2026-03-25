Juan David Cabal encontró solución en su futuro: saldría de Juventus a la Premier League

Mucho se ha hablado del futuro de Juan David Cabal que ya lleva varios años en Europa después de firmar con el Hellas Verona. Su salto más grande fue firmar con la Juventus en donde no ha encontrado la regularidad deseada. Se ha ganado elogios de los directores técnicos, pero con Luciano Spalletti no pudo afianzarse.

De hecho, el 17 de febrero en la UEFA Champions League Juventus enfrentó en condición de visitante al Galatasaray. Un partido infortunado para los italianos que perdieron 5-2 y, sumado a ese resultado y lo hecho en Turín, no pudieron pasar a los octavos de final.

En ese partido, Juan David Cabal entró sobre los 47 minutos, fue amonestado a los 60 minutos y a los 67 vio la tarjeta roja después de acumular amarillas. Una torpeza del defensor que acabó con su continuidad en Juventus. El zaguero vallecaucano ha sido por lo general suplente, pero esto lo terminó de liquidar.

JUAN DAVID CABAL SALDRÍA DE JUVENTUS CON DESTINO A LA PREMIER LEAGUE

Este detalle de la expulsión en cuestión de 20 minutos fue una bomba para Juan David Cabal. El ex Atlético Nacional dejó de ser una de las primeras opciones para los segundos tiempos y perdió terreno. Un castigo que le dio el equipo italiano, pero que no influyó directamente en la convocatoria de la Selección Colombia.

Néstor Lorenzo sorprendió con la convocatoria de Juan David Cabal, algo que no se esperaba para la Fecha FIFA de marzo enfrentando a Croacia y Francia. El defensor central o lateral izquierdo podría estar en la nómina titular en estos dos encuentros o ser opción representando a su país, cuando, desde el 17 de febrero dejó de ser importante para Luciano Spalletti en la Juventus.

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Bajo este panorama, el futuro del zaguero podría cambiar en el próximo mercado de fichajes con el interés de la Premier League que quieren contar con el vallecaucano de 25 años. Se trata del Crystal Palace que quiere reforzar su defensa con el colombiano.

CRYSTAL PALACE YA ESTARÍA NEGOCIANDO CON JUAN DAVID CABAL

El futuro de Juan David Cabal ha dado de qué hablar ahora que no cuenta con mucho protagonismo en la Juventus de Luciano Spalletti. Ante esta situación, la Premier League, sobre todo el Crystal Palace están buscando fichar al zaguero para el mercado de fichajes de la siguiente temporada.

Con Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, Juan David Cabal podría reforzar al Crystal Palace. De hecho, Calciomercato indicó que ya ha habido acercamientos con el equipo italiano y con el zaguero, “según se informa, el club londinense ya ha iniciado conversaciones exploratorias para evaluar la viabilidad del acuerdo”.

Crystal Palace cambiará de director técnico a final de la temporada después de la salida de Oliver Glasner cuando termine esta Premier League. Pero, todo parece indicar que, además del entrenador que llegará, también estará Juan David Cabal como una nueva cara para reforzar la defensa.

EL FULHAM TAMBIÉN SE INTERESA EN FICHAR A JUAN DAVID CABAL

Las leyendas de la Juventus ya están en desacuerdo con este tipo de jugadores, pues, Franco Causio afirmó que, “el problema del club es que se ha llenado de muchos niños”. Juan David Cabal apenas ha podido sumar 28 partidos con dos goles y dos asistencias en dos temporadas que lleva en la Juventus. La expulsión lo hará perder regularidad.

Crystal Palace parece estar adelantando los detalles para fichar al vallecaucano de 25 años, pero no sería el único club de la Premier League que está buscando a Juan David Cabal. Sería el Fulham el otro equipo que estaría dispuesto a negociar con el zaguero.

Una pelea de dos clubes ingleses, ambos de Londres para llevarse a Juan David Cabal. Su adiós de la Juventus se acerca y el cambio de aires podría darle la mano. Los interesados tendrán que poner sobre la mesa 9 millones de euros, de acuerdo con Transfermarkt para ficharlo.