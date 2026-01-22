Juan Fernando Caicedo vuelve al fútbol colombiano: ya firmó con el club

Continúan los movimientos en el presente mercado de fichajes del fútbol colombiano, donde los equipos siguen incorporando nuevos jugadores a sus plantillas para reforzar algunas posiciones y buscar consolidar un proyecto que los ayude a obtener los objetivos trazados a comienzos de temporada.

Pues bien, uno de los experimentados delanteros colombianos que inicio el año sin equipo fue Juan Fernando Caicedo, reconocido futbolista que ha levantado títulos con clubes como Santa Fe, Medellín y Deportes Tolima, destacando una liga y una Copa BetPlay con el conjunto ‘poderoso de la montaña’ en 2016 y 2019, respectivamente, así como también una liga con el cuadro ‘pijao’ en 2021.

Lea también: James entrenará con equipo de la Liga BetPlay; esto se sabe

En otras noticias: así quedó el palmarés de la Superliga BetPlay tras el título de Santa Fe

Juan Fernando Caicedo ya firmó contrato con nuevo equipo del FPC

De acuerdo con información del periodista Mariano Olsen de Win Sports y Alerta Bogotá, el delantero antioqueño ya firmó contrato por un año con Boca Juniors de Cali, conjunto que actualmente milita en la Segunda División del fútbol colombiano y donde Caicedo se formó como profesional iniciando su camino a los 13 años.

Así las cosas y a falta de confirmación oficial por parte del equipo vallecaucano, Juan Fernando Caicedo volverá al fútbol colombiano luego de militar el año pasado en el club peruano Universidad de San Martín, donde acumuló 14 partidos y solo pudo reportarse con un gol.

Lea también Equipo de la Liga BetPlay pierde a una de sus figuras; sorpresiva salida

Trayectoria de Caicedo en el fútbol

El veterano centro delantero antioqueño ha defendido los colores de varios clubes del fútbol colombiano, donde a parte de los mencionados anteriormente supo representar a Centauros, Cortuluá, Deportes Quindío, Atlético Huila y Llaneros.

Por otro lado, el futbolista colombiano también ha tenido experiencia en el extranjero vistiendo los colores de Independiente de Argentina, New Englad Revolution de la MLS y Liberia de Costa Rica, una carrera extensa que seguirá en el fútbol colombiano por todo este 2026.