Gigante de Ecuador quiere a Juan Fernando Quintero; el plan para ficharlo

Para nadie es un secreto que el fútbol ecuatoriano viene dando de qué hablar, especialmente a nivel de sus selecciones y con un club como Independiente del Valle que figura en todas las competencias internacionales llegando lejos en las fases definitivas.

Barcelona de Guayaquil, Liga de Quito y Emelec también son grandes representantes que han dado de qué hablar en torneos continentales. En el caso de los eléctricos ya saben lo que es jugar instancias finales de la Copa Libertadores, pues fueron semifinalistas en la temporada 1994/95 y en Copa Sudamericana han llegado a cuartos de final, siendo lo más lejano.

Emelec, que no pasa por un buen momento en la Liga Ecuabet y ha sufrido bastantes sanciones por parte de la FIFA por falta de pagos que han causado la imposibilidad de fichar en el mercado o de inscribir jugadores y de resta de puntos, buscan resurgir y lo harían con un bombazo.

En los últimos días apareció una versión de que Emelec estaría interesado en contratar a Juan Fernando Quintero para los próximos mercados de fichajes. Tendrán que salir de las deudas, ponerse al día para poder inscribir nuevamente a jugadores y poder dar movimientos estelares como el del colombiano o Enner Valencia que es uno de los futbolistas que más ha sonado en cada libro de pases.

EL PLAN QUE TIENE EMELEC PARA FICHAR A JUAN FERNANDO QUINTERO

La gestión de Jorge Guzmán no ha sido la mejor. Las deudas siguen, al igual que las sanciones de inscripciones de jugadores o la resta de puntos en este arranque liguero. En ese sentido, Emelec tendrá nuevas elecciones en este 2026 y los dos candidatos a tomar la presidencia del cuadro de Guayaquil ya llegan con importantes posturas.

Christian Noboa, exjugador del club quiere a Enner Valencia, mientras que José Auad, empresario ecuatoriano sueña nada más ni nada menos que con traer a Juan Fernando Quintero como un fichaje rutilante para el 2026 o para el 2027. Emelec daría un golpe de autoridad en la Liga Ecuabet en busca de volver a figurar en fases finales del rentado local y para regresar a copas internacionales.

Con la posibilidad de que llegue José Auad, ese interés por el volante colombiano toma fuerza cada vez más. Este empresario ecuatoriano ya había tenido en cuenta a Juan Fernando Quintero como uno de los favoritos para ficharlo en el cuadro eléctrico.

Este interés fue explicado por Luis Miguel Delgado de El Futbolero Ecuador que comentó en un video que, “el ‘10’ de lujo, el diferente, el mago que desea traer un candidato a la presidencia de Emelec para las futuras elecciones que ya se vienen en este 2026 una vez que ya exista un representante legal temporal y que este representante va a ser el llamado a las respectivas elecciones, este candidato es Pepe Auad.

Pude conocer que, desde ya arrancan todas las campañas electorales. Pepe Auad es uno de ellos, y la oferta es el número ‘10’, Juan Fernando Quintero que tiene cumplidos 33 años, está todavía en River Plate argentino, y no lo veo tan descabellado. Yo informo, si llega la posibilidad de Pepe Auad le tocará a él si lo puede hacer o no lo puede hacer. Yo traslado nada más. Tocará ver si llega Pepe Auad y que lo traiga a Juan Fernando Quintero”.

LA NECESIDAD DE EMELEC ANTES DE FICHAR A JUAN FERNANDO QUINTERO

Esto se podría dar si a la presidencia llega José Auad que sueña con tener al volante de River Plate dentro de las filas de Emelec. Sin embargo, antes de pensar en gastar millonadas en u salario costoso de Juan Fernando o de una transferencia costosa en medio de la crisis, tendrán que reorganizarse como club.

Hay exjugadores de Emelec que demandaron por impagos y este es uno de los principales problemas que inquieta a la institución que no ha podido pasar de las sanciones de la FIFA y de la Liga Ecuabet. No obstante, la llegada de Juan Fernando sería un golpetazo para el mercado en junio o para el 2027, siempre y cuando llegue José Auad a la presidencia.