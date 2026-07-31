Rodrigo Holgado vuelve al FPC tras fracaso en Chile

Tras una intensa novela con el futuro de Rodrigo Holgado tras la sanción que le impuso el TAS por su "trucada" participación con la Selección de Malasia y el fracaso deportivo que tuvo en Chile jugando con Coquimbo Unido, todo parece indicar que Rodrigo Holgado tendría todo listo para volver a jugar en el FPC.

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El delantero de 31 años no pudo sumar la cantidad de minutos que quería en el fútbol chileno y la sanción que le había impuesto el TAS también frenó el proceso de gran manera. Sin embargo, recientemente reapareció el goleador con un contundente mensaje en redes sociales en donde le envió un "guiño" a su regreso al Fútbol Profesional Colombiano.

Holgado podría volver a jugar en el FPC con América

El cuadro 'escarlata' comenzó de la mejor manera una nueva temporada, habiendo ganado sus primeros partidos en Copa Betplay y la Liga Betplay.

América se ubica en la zona alta de la tabla de posiciones de la liga al debutar con victoria, en condición de visitante, frente a Internacional de Bogotá, y concretando su participación en los octavos de final de la Copa Betplay al dejar en el camino a Real Cartagena.

A estas noticias positivas en cuanto a lo deportivo se sumaría una nueva relacionado al mercado de fichajes, ya que Rodrigo Holgado, el delantero de 31 años ha sido el centro de atención por un mensaje que envió a través de sus redes sociales con el siguiente mensaje: “Se vienen cosas buenas“ y la bandera de Colombia.

Ello podría dar a entender que busca una revancha con América de Cali, club dueño de sus derechos deportivos, tras no haber podido brillar con Coquimbo Unido.

¿Cómo le fue a Rodrigo Holgado jugando con América de Cali?

El experimentado delantero de 30 años arribó a América en 2024 desde la primera división de Chile jugando con Coquimbo Unido y desde entonces ya ha tenido la oportunidad de jugar 77 partidos, más de 4.700 minutos dentro del terreno de juego en donde se ha podido reportar con gol en 18 goles y cinco asistencias.

¿Por qué sancionaron a Rodrigo Holgado?

Según el documento del TAS, el Panel concluyó que “la infracción de falsificación de documentos de elegibilidad quedó establecida”, razón por la cual se mantuvo la sanción deportiva contra los futbolistas. El organismo también indicó que la medida de castigo fue considerada “razonable y proporcional” frente a la responsabilidad que habrían tenido en el caso.