Coudet recibe la mejor noticia para debutar en River: Juan Fernando Quintero protagonista

Marcelo el ‘Muñeco’ Gallardo se despidió de River Plate con una victoria importante frente a Banfield. Mientras buscaban cerrar al nuevo director técnico, el cuadro riverplatense igualó con Independiente de Rivadavia a un tanto y necesitará volver a la victoria en el siguiente partido de la Primera División de Argentina frente a Huracán en condición de visitante.

Este será el estreno de Eduardo ‘Chacho’ Coudet que dejó al Alavés de España para recalar en el cuadro riverplatense. Coudet, que tuvo un paso como jugador en River Plate espera tener una buena temporada en Copa Sudamericana y en competencias locales.

Para el ‘Chacho’, seguramente, Juan Fernando Quintero tendrá un papel protagónico como el líder y capitán de la institución. Dependerá de su físico, pero, para el juego ante Huracán, el nuevo cuerpo técnico recibió la mejor noticia posible en un estadio complicado como el Ducó en Parque Patricios.

EN TIEMPO RÉCORD, JUAN FERNANDO QUINTERO REGRESÓ

Infortunadamente para Marcelo Gallardo en su despedida, Juan Fernando Quintero no pudo ser de la partida después de una lesión que complicó al colombiano. El 22 de febrero, Quintero prendió las alarmas en la Selección Colombia y en el balompié argentino por un desgarro de grado 1 en el bíceps femoral derecho cuando River enfrentó a Vélez Sarsfield.

Juan Fernando dejó la cancha en el primer tiempo después de sentir el pinchazo. Por fortuna, no fue una lesión que lo sacara por mucho tiempo afuera de las canchas, teniendo en cuenta que la Primera División Argentina tuvo un parón de una semana.

Sin duda alguna, esto ayudó para que el antioqueño volviera con rapidez a los entrenamientos de River Plate. De hecho, cuando se supo la gravedad de la lesión, se preveía que iba a estar afuera por tres semanas, es decir, regresaría por lo menos el 16 de marzo, pero todo cambió.

En tiempo récord, Juan Fernando Quintero se recuperó y Eduardo Coudet lo tendrá en su debut si así lo considera. El ex Racing de Avellaneda regresó a la convocatoria para enfrentar a Huracán, junto con Kevin Castaño que espera sumar la regularidad deseada pensando en la convocatoria de la Selección Colombia.

Habrá que esperar las decisiones que pueda tomar Eduardo Coudet en este partido y en el tiempo que coincida con Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño en este River Plate. Para este debut podría dejar al volante ‘10’ en el banquillo de suplentes para no correr riesgos y meterlo en el complemento si lo considera pertinente.

LA PRIMERA DECISIÓN QUE TOMÓ EDUARDO COUDET CON JUAN FERNANDO QUINTERO

A la espera de lo que pueda pasar en su estreno con River Plate y con la posibilidad o no de alinear a Juan Fernando Quintero de titular o tenerlo de suplente, Eduardo Coudet ya habría tomado una medida con el colombiano. Realmente, no cambiará mucho el rol del colombiano después de la salida de Marcelo Gallardo.

De hecho, con base en la información del periodista Sebastián Srur, mientras esté el ‘Chacho’ el colombiano seguirá siendo el capitán de la institución y ese referente y líder que necesita el plantel. Con la llegada del ex director técnico de Racing y Alavés, nada cambiará con el antioqueño.

Por su parte, se especula que el colombiano será inicialista en el partido ante Huracán. Así lo ha hecho saber Minuto Uno con el equipo probable integrado por, “Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno y Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Joaquín Freitas”, según el medio.