Colombia repitió: así quedó la tabla de posiciones de la SheBelieves Cup

Este sábado se jugaron los dos últimos partidos de la SheBelieves Cup en los estadios de Estados Unidos en una fecha que buscaba campeona. La definición podía ser para las anfitrionas, para Canadá, o hasta Colombia que peleaban por quedarse con el título. Argentina ya no tenía chances.

La historia fue muy diferente para todas las selecciones en la competencia. Por los lados de Estados Unidos, cualquier resultado le podía servir, dándose el lujo de poder perder por dos goles ante Colombia, dado que el marcador de Canadá vs Argentina le daba la mano con ese objetivo de alzar la copa de nueva cuenta.

Canadá abrió la jornada y necesitaba sumar de a tres por varios goles y que Colombia superara a Estados Unidos en el cierre. Las colombianas debían sumar de a tres ante las estadounidenses con una diferencia de tres anotaciones. Sin embargo, nada de esto sucedió.

ESTADOS UNIDOS, LA CAMPEONA DE LA SHEBELIEVES CUP

Como es habitual en esta copa que anualmente se juega en Estados Unidos, las norteamericanas se quedaron con el título. En la historia de este certamen, las estadounidenses solo perdieron en tres oportunidades el trofeo con Inglaterra, Francia y Japón, esta última selección quien fue campeona en 2025.

Antes de que se definiera el octavo título de la SheBelieves Cup para la selección de Estados Unidos, Canadá y Argentina abrieron la tercera fecha con el empate sin goles. De acuerdo con el sistema de la competencia, cuando hay igualdad todo se decide en los lanzamientos desde el punto penal que dejó a las canadienses con la victoria 3-2.

Con ese empate y con los dos puntos que ganó Canadá, Colombia necesitaba ganar para terminar segundas, o bien, golear por una diferencia de tres goles para arrebatar el título. Ninguno de estos escenarios se dio y Estados Unidos quedó campeona.

En el partido entre las estadounidenses y colombianas todo parecía que se iba al empate sin goles y se iba a definir en los lanzamientos desde el punto penal. Sin embargo, a falta de ocho minutos para el final de los 90’, Alyssa Thompson marcó un golazo para quedarse con la victoria y afianzarse en la primera plaza con nueve puntos y puntaje perfecto.

TABLA DE POSICIONES DE LA SHEBELIEVES CUP

1. Estados Unidos | 9 puntos | +4 DG

2. Canadá | 5 puntos | +2 DG

3. Colombia | 3 puntos | -3 DG

4. Argentina | 1 punto | -3 DG

Por segunda vez consecutiva, la Selección Colombia se quedó con la tercera posición de la SheBelieves Cup. Como en 2025 se quedó con solo una victoria, pues, en aquella edición solo superó a Australia en la última fecha.