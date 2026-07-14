Juan Fernando Quintero volvería a Europa para jugar en Italia

La Selección Colombia terminó su participación en la Copa Mundial 2026 en la instancia de los octavos de final. A pesar de la eliminación "prematura", ya que se esperaba que la 'tricolor' pudiera llegar más lejos, dejó una buena imagen deportiva alrededor del mundo, en especial por el nivel individual que demostraron sus jugadores.

Mientras hubo un par de seleccionados por Lorenzo que no lograron brillar como se esperaba, tal como es el caso de Luis Díaz o James Rodríguez, también destacaron figuras como Dávinson Sánchez, Daniel Muñoz y el propio Juan Fernando Quintero, quien destacó cada vez que estuvo en el campo de juego y ello también llamó la atención de un histórico de Italia como lo es Cagliari.

Juan Fernando Quintero podría jugar en Italia con Cagliari

El mediocampista que milita actualmente en River Plate podría estar cerca de sumar un nuevo capítulo a su carrera en el fútbol europeo, ya que en los últimos días, diferentes versiones provenientes señalan que el Cagliari ha mostrado interés en incorporarlo para afrontar la temporada 2026-2027 de la Serie A.

El colombiano de 33 años, continúa siendo uno de los futbolistas de la 'tricolor' con mayor reconocimiento internacional gracias a su trayectoria en clubes de Sudamérica y Europa, además de su participación constante con la Selección Colombia.

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De acuerdo con las versiones que circulan en la prensa italiana, el Cagliari analiza la incorporación de un futbolista con características ofensivas y experiencia en competencias internacionales. Quintero aparece entre las opciones que estudia la dirección deportiva del club que quiere mantenerse en primer división.

Sin embargo, habría una complicación en medio de esta llamativa incorporación y estaría relacionada a su vínculo contractual con el cuadro argentino, ya que está estipulado en el contrato que juegue con ellos hasta diciembre de 2027.

¿Cómo le ha ido a Quintero en su regreso a River Plate?

El regreso de Juan Fernando al Fútbol de Argentina fue uno de los más esperados y la verdad es que no ha decepcionado a pesar de lo cambios que se han venido dando dentro del equipo, tal como el cambio de Marcelo Gallardo, quien fue el encargado de traerlo de regreso en la temporada 2025 tras su paso por América.

Desde entonces, Quintero ya ha tenido la oportunidad de jugar 40 partidos, más de 2.000 minutos dentro del campo de juego en los cuales se ha podido reportar con 5 goles y 7 asistencias.

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Última vez que Quintero jugó en Europa

Juan Fernando Quintero no juega en el continente Europeo desde que portó la camiseta de Rennais en la Ligue 1 de Francia, equipo en el cual jugó con Dembelé.

Ello se dio en la temporada 2015/2016, tiempo en el que logró disputar 15 partidos, reportarse con un gol y dos asistencias.