Kevin Mier podría salir de Cruz Azul por oferta de liga 'top'

Kevin Mier podría protagonizar uno de los movimientos más importantes del mercado para los futbolistas colombianos. El arquero de Cruz Azul despertó el interés de un club del Brasileirao y su continuidad en el fútbol mexicano quedó en duda.

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De acuerdo con la información conocida en las últimas horas, el guardameta de 26 años recibió una oferta procedente de la primera división de Brasil para continuar allí su carrera, en una liga considerada entre las más competitivas del continente.

El periodista Julián Capera informó que la propuesta ya llegó a conocimiento de Cruz Azul. Sin embargo, el conjunto mexicano todavía no ha tomado una decisión definitiva sobre la posible venta del colombiano.

¿Cuánto ganaría Cruz Azul si vende a Kevin Mier?

En caso de concretarse la negociación, el traspaso rondaría los 6 millones de dólares, una cifra que refleja la valorización que ha tenido Mier desde su llegada al club cementero gracias a sus destacadas actuaciones.

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Pese al gran momento que atraviesa a nivel de clubes y a ser considerado por muchos como uno de los mejores arqueros colombianos de la actualidad, Mier no hizo parte de la convocatoria de la Selección Colombia para la Copa del Mundo de 2026.

Para el certamen, el técnico Néstor Lorenzo decidió mantener su confianza en David Ospina como uno de los porteros del combinado nacional, dejando por fuera al santandereano.

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Antes de dar el salto al fútbol mexicano, Kevin Mier pasó por Independiente Santa Fe y Atlético Nacional, donde consolidó su nombre como una de las grandes promesas del arco colombiano antes de emigrar al exterior.

Por ahora, Cruz Azul estudia la oferta recibida y se espera que en los próximos días se conozcan más detalles sobre el club interesado y el futuro del guardameta colombiano, quien podría dar un nuevo salto en su carrera hacia el fútbol brasileño.