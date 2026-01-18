Santa Fe confirmó fichaje oficial; podría debutar ante Águilas Doradas

Para Independiente Santa Fe el año ya arrancó en forma con el primer partido de la Superliga que permitió que debutaran jugadores como Helibelton Palacios, Luis Ángel Palacios, Nahuel Bustos y Kilian Toscano. Falta por debutar Franco Fagúndez, cuota extranjera para este 2026 y para la Copa Libertadores.

De acuerdo con el presidente, Eduardo Méndez, todavía faltan fichajes para cerrar en este mercado. Quieren extremos y un defensor central, seguramente, el zaguero sería internacional.

La información que llegó hace unos días por los lados del mismo presidente de Santa Fe era que iba a llegar el extremo procedente de Millonarios, Edwin ‘Shirra’ Mosquera que estaba pasando los exámenes médicos con la institución cardenal. Solo quedaba la espera de que el cuadro albirrojo confirmara de una buena vez la llegada del ex Atlanta United.

SANTA FE CONFIRMÓ EL FICHAJE DE EDWIN ‘SHIRRA’ MOSQUERA

Hubo mucho silencio con el fichaje y la confirmación de Edwin Mosquera. No estuvo como opción en la Superliga ante el Junior de Barranquilla, pero podría ser la gran novedad en este arranque liguero con Santa Fe enfrentando a Águilas Doradas en el Estadio El Campín de Bogotá.

Justo el mismo día que Santa Fe debutará en la Liga BetPlay, y previo a lanzar los convocados para el juego de la noche, en las redes sociales cardenales, confirmaron la incorporación del extremo que debe mejorar sus números con respecto a la campaña pasada.

Lo presentaron de la siguiente forma, “¡Edwin Mosquera se une como nuevo jugador de El Primer Campeón! El delantero ha tenido experiencia en Brasil, Argentina y Estados Unidos”. ‘Shirra’ se vestirá de cardenal en un polémico fichaje que ha dado de qué hablar en la afición.









Sin embargo, Hugo Rodallega, líder y capitán del equipo bogotano afirmó que es uno más en el club y que no importa si no le fue bien en Millonarios. Se encargarán de que se sienta de la mejor manera y de sacar su mejor nivel. Según la información de Miguel París, el extremo hará parte de la convocatoria en el debut liguero.

EDWIN MOSQUERA, Y LA DEUDA PENDIENTE EN LA LIGA BETPLAY

Cambió de rumbo con su fichaje a Santa Fe. No obstante, lo que queda claro en esta transferencia es que necesita romper la sequía goleadora. El extremo dejó las estadísticas en Millonarios sin goles, y ahora debe marcar en el cuadro cardenal. No se ha destacado por ser un jugador goleador en su carrera deportiva.

Tendrá revancha en el primer partido del 2026 de la Liga BetPlay ante Águilas Doradas, a la espera de la decisión que tome Pablo Repetto con Edwin Mosquera, teniendo en cuenta que el miércoles 21 de enero se llevará a cabo el segundo partido de la Superliga.