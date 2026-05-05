Una última noticia bomba en la primera división del fútbol profesional colombiano tiene que ver de manera directa con América de Cali, uno de los equipos más importantes del rentado nacional.



De acuerdo con el periodista Jaime Dinas, el reconocido extremo Dylan Borrero le habría solicitado a la dirigencia de la institución que lo transfieran a cualquier club. Hasta el momento, se desconoce la razón de esta inesperada situación.

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¿Dylan se va del América?

“Dylan Borrero borró todo lo que lo relaciona con América de Cali y le ha solicitado a la dirigencia que lo transfieran a cualquier equipo; NO desea bajo ninguna forma continuar más y el gran ‘dolor’ de cabeza, sobre todo de Tulio Gómez, es cómo recuperan U$1.5 millón de dólares que invirtieron en el jugador”, indicó Dinas, a través de su cuenta oficial de X.

Así como se desconoce el motivo de la presunta petición de Dylan Borrero, no se sabe si la interna del equipo que es dirigido por David Salvador González Giraldo está rota. Lo único cierto es que los hinchas están en total incertidumbre.

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Todo se da en las finales

Esta situación se da en plenos cuartos de final de la liga colombiana del primer semestre del año. América de Cali tendrá la compleja tarea de enfrentar a Independiente Santa Fe de Bogotá.



El conjunto escarlata de la capital del departamento del Valle del Cauca, además, compite en la fase de grupos de la Copa Conmebol Sudamericana. El objetivo del plantel en este torneo es meterse en los octavos de final.

América va por todo

América también va a pelear por clasificar a la gran final y salir como campeón de la primera liga del año. Cumplir ambos objetivos no va a ser una tarea sencilla y eso no es un secreto para nadie, pero tampoco se puede decir que la labor es imposible de alcanzar.



Hay algo positivo en el conjunto rojo y esto es que tiene una nómina algo amplia con jugadores importantes, como lo son, por ejemplo, Tilman Palacios, Rafael Carrascal, Daniel Valencia, Adrián Ramos y otros más.