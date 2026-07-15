Once Caldas y Pasto arman ‘guerra’ por un arquero internacional: ya hay negociaciones

La Liga BetPlay 2026-II está a la vuelta de la esquina y ya empieza a haber novedades en el mercado de fichajes con nuevas incorporaciones y salidas de jugadores en las instituciones. Once Caldas es uno de los conjuntos que más ha oficializado bajas y tres contrataciones. Deportivo Pasto ya ha confirmado cinco altas.

Once Caldas definió las salidas de Esteban Beltrán, James Aguirre, Iván Rojas, Luis Sánchez, Yeferson Rodallega, Déinner Quiñones, Kevin Cuesta, Felipe Cifuentes, Kevin Tamayo, mientras que confirmó a Andrés Correa, Edwin Torres y Juan Pablo Nieto como las nuevas caras.

Por su parte, Deportivo Pasto salió de José Bernal, Edwin Velasco, Johan Caicedo, Iago Herrerín y Andrey Estupiñán. Llegaron Frank Martínez, Jorge Obregón, Joyce Ossa, Julián Quiñones y Jhon Méndez. Los pastusos y Once Caldas se pelean por el fichaje de un guardameta internacional.

JESÚS CAMARGO, EN EL RADAR DE ONCE CALDAS Y DEPORTIVO PASTO

Once Caldas y Deportivo Pasto salieron de sus principales arqueros, pues, en el conjunto de Manizales, James Aguirre firmó con Millonarios y en los volcánicos confirmaron la salida de Iago Herrerín. Tienen a Joan Felipe Parra y Geovanny Banguera, pero la idea es poder traer a otro guardameta para competir.

Por esta razón, los dos clubes estarían pensando en armar su portería con Jesús Camargo, arquero venezolano que tiene contrato con el Deportivo Táchira. Tanto los caldenses como los nariñenses ya hicieron el primer acercamiento para convencer al cuadro de Venezuela para concretar el fichaje de Camargo.

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La idea es poder negociar con un préstamo y, de acuerdo con Uriel Iugt, Deportivo Táchira se está pensando acceder a enviar a Jesús Camargo a Colombia para este segundo semestre. Camargo está en el radar de la Liga BetPlay y podría llegar a un acuerdo en próximos días.

Habrá que esperar la decisión final por parte del Deportivo Táchira con las dos ofertas que ya les han llegado de Once Caldas y Deportivo Pasto. Buscan negociar y asegurar un beneficio tanto para el cuadro venezolano como para las pretensiones de los dos conjuntos colombianos.

¿QUIÉN ES JESÚS CAMARGO?

Jesús Camargo es un arquero de 28 años que ya ha contado con proceso en la selección de Venezuela atajando en los últimos amistosos de Fecha FIFA que tuvo la ‘Vinotinto’. Camargo fue suplente contra Trinidad y Tobago en una goleada sudamericana de 4-1. El golero del Deportivo Táchira ingresó en lugar de Cristopher Varela sobre los 86 minutos.

En su trayectoria deportiva, Jesús Camargo ha pasado por el Atlético Socopó, Estudiantes de Mérida, Deportivo Miranda, Club Hermanos Colmenárez y Deportivo Táchira en donde ataja actualmente.

Podría tomar la decisión de jugar por primera vez en su carrera afuera de Venezuela con las opciones que aparecieron en la Liga BetPlay por Once Caldas y por Deportivo Pasto como las posibilidades en estos momentos.