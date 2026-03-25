Joya del FPC jugará importante torneo con un gigante de Brasil

Sin duda alguna, en todos los municipios de Colombia hay mucho talento en el fútbol. El balompié colombiano sigue dando de qué hablar con los jugadores juveniles que esperan una oportunidad de cumplir el sueño de cualquier futbolista y es salir del país para empezar carrera en el exterior.

Uno de los torneos juveniles más importantes en la actualidad es la Copa Mitad del Mundo para jugadores Sub-18 y que compiten clubes de Colombia, Brasil, Argentina, Ecuador, Independiente del Valle que lo organiza, además de equipos de Europa, pues, en anteriores ediciones, el Celta de Vigo tomó protagonismo.

Para este 2026, uno de los equipos que tendrá protagonismo será Fluminense, y, como es la costumbre, estos elencos se fijan en jugadores de todo el continente sudamericano para invitar a entrenar y reforzar a las instituciones. Bajo ese panorama, un colombiano de 17 años jugará con el club brasileño.

JUAN JOSÉ VALENCIA JUGARÁ CON FLUMINENSE

Fluminense se ha destacado con futbolistas colombianos depositando la confianza en Jhon Arias que ahora está en Palmeiras y que sigue dando de qué hablar en el Brasileirao, Kevin Serna y Santiago Moreno, este último que se irá en calidad de cedido al FC Dallas de Estados Unidos.

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Ahora, para disputar la Copa Mitad del Mundo, una de las competencias más vistosas de jugadores juveniles, Fluminense se reforzó con Juan José Valencia. De acuerdo con información de Felipe Sierra, el extremo de 17 años del Club Rojo FC tendrá una oportunidad de mostrarse en grandes clubes del continente.

La información de Felipe Sierra también afirma que el extremo estará presente en Suiza en donde Fluminense participará en un torneo con miras a la Copa Mitad del Mundo.

UNA OPORTUNIDAD MÁS GRANDE PARA JUAN JOSÉ VALENCIA

Primero será en la Copa Mitad del Mundo, pero, el jugador de 17 años podría dar un gran salto en el futuro a Europa, así como lo hizo Cristian Camilo Orozco. Ambos jugadores hacen parte del Club Rojo FC que se ha destacado como uno de los equipos impulsadores de juveniles.

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Cristian Orozco tuvo presencia en el Mundial Sub-17 y esto fue un puente mayor para que el Manchester United reafirmara el fichaje que ya estaba definido desde hace unos meses antes de que se disputara la Copa del Mundo.

Juan José Valencia tendría la Copa Mitad del Mundo como el punto de partida para escalar en su carrera deportiva. Fluminense podría ser el puente para llegar a Europa, dependiendo de su protagonismo en el certamen que disputará. Seguramente habrá veedores a lo largo del torneo juvenil por parte de distintos clubes de Sudamérica y del mundo.