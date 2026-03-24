Definidos los dos primeros eliminados de la Liga BetPlay 2026-I

La Liga BetPlay 2026-I ya tiene a sus dos primeros equipos eliminados de manera oficial: Deportivo Pereira y Cúcuta Deportivo, que tras la disputa de la decimotercera fecha se quedaron sin opciones matemáticas de clasificar a la fase semifinal del campeonato.

La confirmación llegó luego del empate 2-2 entre ambos conjuntos, en un compromiso disputado este martes 24 de marzo, resultado que terminó por sellar su suerte en la tabla de posiciones.

Con ese marcador, Cúcuta Deportivo alcanzó ocho puntos en trece partidos, mientras que Deportivo Pereira llegó a seis unidades en doce compromisos, teniendo aún un juego pendiente en el calendario.

Sin embargo, más allá de los partidos que restan por disputar, las cuentas ya no les favorecen. Ninguno de los dos equipos tiene margen para meterse entre los ocho mejores del torneo, incluso ganando todos los encuentros que tienen por delante.

Pereira y Cúcuta ya están eliminados de la Liga BetPlay

En el caso de Pereira, el equipo matecaña podría aspirar como máximo a 27 puntos si gana todos sus partidos restantes, una cifra que no sería suficiente para alcanzar los puestos de clasificación a los cuadrangulares semifinales.

Por su parte, Cúcuta Deportivo tiene un techo aún más bajo, pues en el mejor de los escenarios llegaría a 26 unidades, quedando también sin opciones reales de avanzar a la siguiente fase del campeonato.

Así las cosas, ambos clubes se convierten en los primeros eliminados del torneo apertura, cuando todavía restan varias jornadas por disputarse en la fase regular de la Liga BetPlay.

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Este escenario obliga tanto a Pereira como a Cúcuta a replantear sus objetivos deportivos de cara a lo que queda de temporada, dejando de lado la pelea por la clasificación.

El objetivo principal de Cúcuta y Pereira

Ahora, la prioridad para ambos será sumar la mayor cantidad de puntos posible con el objetivo de alejarse de la zona de descenso y evitar complicaciones en la tabla del promedio en el mediano plazo.