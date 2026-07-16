Juan Manuel Lillo llegaría a una selección y apuntaría al Mundial 2030

Acabó el Mundial 2026 para algunas selecciones y con esas eliminaciones han salido directores técnicos de los países. Es el momento en el que las distintas federaciones no quieren perder tiempo y ya empiezan a preparar lo que será el camino para la Copa del Mundo del 2030.

En ese orden de ideas, Juan Manuel Lillo se encuentra libre después de terminar su etapa como asistente técnico de Pep Guardiola en el Manchester City. Su salida se produjo en el 2025 antes de una nueva temporada en la que Guardiola también cerró su vínculo con el cuadro británico.

Por esta razón, el nombre de Juan Manuel Lillo ha tomado mucho protagonismo en selecciones y una de ellas es la de México que tendrá una nueva era junto con Rafa Márquez que fue oficializado como el reemplazo de Javier el ‘Vasco’ Aguirre. El entrenador español sería confirmado como el asistente técnico del ‘Káiser’ en esta etapa.

JUAN MANUEL LILLO ESTARÍA EN NEGOCIACIONES CON MÉXICO

Rafael Márquez tiene varias opciones en el cupo de asistente técnico, entre ellos, Juan Manuel Lillo, y otro nombre conocido como el de Andrés Guardado. El ex volante mexicano ha perdido fuerza en las últimas horas y ahora el español es el que tiene más ventaja para acompañar al nuevo estratega.

La idea es que Rafa Márquez regrese de sus vacaciones y empiece a ver las opciones para estructurar el cuerpo técnico que tendrá. El español es el que más fuerzas tiene para ser su ayudante en este proceso que tiene como objetivo el Mundial de 2030.

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Su experiencia con Pep Guardiola ha hecho que Juan Manuel Lillo gane enteros para tener el cargo de asistente técnico en el nuevo proyecto que tendrá la selección mexicana para el Mundial de 2030. Su capacidad táctica es un componente que gusta bastante en la Federación Mexicana de Fútbol.

Aunque no hay detalles todavía del contrato del ibérico en la selección de México, se espera que inicialmente sea hasta 2030 por la necesidad que tiene de acompañar a Rafa Márquez a un nuevo ciclo mundialista. Esta sería la segunda experiencia de Juan Manuel Lillo en una selección después de ser asistente técnico de Jorge Sampaoli en Chile.

LILLO TENDRÍA SU SEGUNDA EXPERIENCIA EN MÉXICO

Las negociaciones parecen estar llegando a un buen rumbo para que Juan Manuel Lillo sea el asistente técnico de Rafa Márquez, que, de igual manera, será quien decida finalmente la incorporación del español que sería pieza clave del nuevo proyecto de la Federación Mexicana de Fútbol y de la ‘Tri’ para las siguientes Eliminatorias y el Mundial de 2030.

Además de la experiencia que tiene Juan Manuel Lillo como asistente técnico, el entrenador español ya sabe lo que es dirigir en México cuando tomó las riendas de los Dorados de Sinaloa entre 2005 y 2006. Fue en dicha institución en donde dirigió a Pep Guardiola y luego terminó siendo su ayudante en el Manchester City.

En su etapa como entrenador de Dorados de Sinaloa, Juan Manuel Lillo alcanzó a dirigir 28 partidos, ganó ocho encuentros, empató en doce ocasiones y perdió otros ocho juegos para un rendimiento del 42,86%.