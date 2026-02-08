JuanFer no se escondió tras histórica derrota de River: “Pedimos disculpas”

Después de una muy mala temporada de River Plate en el 2025, Marcelo Gallardo fue ratificado en el proyecto y la cara que había demostrado en las primeras fechas del 2026 demostraba una mejora considerable comparando el torneo pasado y este arranque.

River Plate inició el campeonato con dos victorias ante Barracas Central y Gimnasia y Esgrima de La Plata, además de un empate sin goles frente a Rosario Central. Sin embargo, en la cuarta jornada, se vio las caras contra Tigre en el Estadio Más Monumental. Juan Fernando Quintero fue titular y portó la cintilla de capitán durante 72 minutos.

Infortunadamente, el equipo riverplatense no pudo imponer su juego y cayó goleado en su propio campo. Una histórica derrota en la que el público reaccionó en contra del equipo dirigido por Marcelo Gallardo chiflando a cada rato a los jugadores. Nadie se salvó y Juan Fernando Quintero le puso la cara a esta vergonzosa presentación.

EL ANÁLISIS DE JUAN FERNANDO QUINTERO TRAS EL DURO GOLPE DE TIGRE

Desde la primera parte, River Plate no tuvo la suerte deseada llegando al arco de Tigre. Sobre los seis minutos se abrió el juego con Tiago Serrago y antes de los veinte minutos, José David Romero marcó el segundo para aumentar la ventaja. En el complemento, Ignacio Russo sentenció las cosas con un doblete, mientras que Lautaro Rivero descontó sobre el final.

River sufrió en cada llegada de Tigre y las cosas se partieron aún más con la expulsión de Fausto Vera. Juan Fernando Quintero jugó 72 minutos como capitán y en el análisis post partido dijo en diálogo con ESPN, “es difícil, con cabeza fría miraremos las jugadas. Perdimos la pelota donde no debíamos, ellos aprovechan contragolpes y tuvieron eficacia. Eso hizo la diferencia en el partido: cuatro llegadas, cuatro goles. Seguramente con cabeza fría vamos a analizarlo, no puede pasar”.

Posteriormente, le pidió excusas a la afición que respondió con silbatinas a lo largo de los 90 minutos por la poca reacción riverplatense, “perdimos. Pedirle disculpas a la gente, hacernos cargo del resultado. Recién empieza esto. La exigencia es altísima. Ahorita viene la autocrítica. Solamente es un partido, es algo que no pensamos que iba a pasar, pero pasó. Vamos a analizar qué fue lo que pudo hacer la diferencia”.

River Plate debe encontrar la reacción en el próximo partido que será el jueves 12 de febrero cuando visite a Argentinos Juniors. No puede haber una derrota igual o similar a esta histórica caída en condición de local y Juan Fernando Quintero como capitán sabe que no pueden fallar.

LAS SENSACIONES DE MARCELO GALLARDO TRAS LA DERROTA

Marcelo Gallardo también analizó este duro golpetazo por parte de Tigre, “jugamos muy mal, cometimos muchos errores y el rival los aprovechó. Hay que levantarse”. Agregó que, “primero que nada, impensado en relación con lo que veníamos evolucionando como equipo, nos salió todo mal. Cometimos muchos errores y Tigre los aprovechó muy bien. Ellos fueron muy buenos y nosotros no tuvimos la continuidad en la mejora que mostramos en las primeras tres fechas”.

Afirmó que se analizarán los aspectos que condujeron a la derrota, “los análisis, sobre todo cuando hay errores puntuales, se analizan para adentro. Somos un equipo. El comportamiento de equipo falló. Si se cometen errores puntuales y groseros, quedas muy expuesto. No estuvimos presentes en el funcionamiento de equipo”.

Por último, habló de la confianza, “hablaba del contagio positivo, generar buenas cosas a partir del inicio de año, que se venían generando. Esta derrota fue impensada porque no estaba dentro de ninguno de nosotros tener este mal partido que nos vuelva a poner en esa situación, en esa lupa, de pensar que puede repetirse”.