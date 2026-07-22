River tomó última decisión con Juanfer Quintero: se filtró todo

El mediocampista colombiano Juan Fernando Quintero todavía no se ha unido a los entrenamientos de River Plate de Argentina. El equipo de la banda cruzada espera hacer un muy buen semestre.



Juanfer Quintero, como es bien sabido, estuvo con la Selección Colombia de Mayores en lo que fue la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se llevó a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.

¿Juanfer se va de River?

Debido a que el exjugador del Porto de Portugal no se ha unido a los entrenamientos de River Plate, muchos hinchas temen un traspaso. Juanfer es un ídolo para muchos hinchas de la institución.



Sin embargo, la no presencia del colombiano, por ahora, en los entrenamientos de River no tiene que ver, directamente y al menos hasta el momento, con una salida de la escuadra roja y blanca.

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River tomó decisión con Juanfer

De hecho, en las últimas horas se pudo conocer que Juan Fernando Quintero pidió una licencia por temas personales. Tras la misma, River Plate tomó la decisión de aceptarla. El 10 se tendría que unir a entrenamientos a finales del mes de junio.



“El habilidoso mediocampista colombiano —de 33 años— viene de participar en el Mundial 2026 con su Selección, que cayó en octavos de final contra Suiza por penales, el pasado 7 de julio. Desde entonces, Juanfer no volvió a River: actualmente se entrena en Miami con el preparador físico Julio César Murillo y el club lo licenció hasta fin de mes, por cuestiones personales. A su vez, todo indica que pronto viajará a Medellín, Colombia”, dice TyC Sports.

¿Qué pasará con Juanfer?

“Mientras tanto, su entorno analiza propuestas: Quintero estaría en el radar de clubes de la MLS y también del fútbol italiano (el Cagliari sería uno de los interesados)”, añadió el reconocido medio.



“El mediocampista colombiano —quien transita su tercer ciclo en Núñez— tiene contrato hasta diciembre de 2027. Según trascendió, River pediría 3 millones de dólares para venderlo en este mercado de pases”, sentenció.





