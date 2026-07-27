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Selección Colombia

Juanfer Quintero dice lo que tiene que hacer Colombia tras el Mundial

Quintero deberá definir su futuro deportivo en los próximos días.
Carlos Cañas
Juanfer Quintero.
Juanfer Quintero. // AFP

Después del homenaje a Macnelly Torres Berrío en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín, que se llevó a cabo el domingo 26 de julio, se pronunció el experimentado mediocampista ofensivo Juan Fernando Quintero.

Juanfer, ante los micrófonos de ESPN Colombia, habló sobre la participación de la Selección Colombia de Mayores en la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

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El combinado tricolor, que es dirigido por el argentino Néstor Lorenzo, quedó eliminado en los octavos de final de la máxima fiesta del deporte rey, desde los penales, a manos del combinado de Suiza.

Juan Fernando Quintero, sin rodeos, además de decir que no es una persona conformista, aseguró que la Selección Colombia debe aprender de las situaciones que se presentaron en la Copa del Mundo.

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No perdimos ningún partido; obviamente no soy un tipo conformista, tenemos que aprender de estas situaciones. Pero bueno, esto es fútbol”, manifestó Juan Fernando Quintero.

Siguiendo con temas relacionados con el exjugador del Porto de Portugal y Pescara de Italia, hace unos días, River Plate de Argentina hizo oficial la salida del jugador, por mutuo acuerdo, de la institución.

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El anuncio de River

El Club Atlético River Plate y Juan Fernando Quintero acordaron de común acuerdo la rescisión del vínculo contractual. El talento de Juanfer y su aporte fundamental en el momento más decisivo quedarán para siempre en la historia grande del club, que se convirtió en su casa durante todos estos años compartidos”, informó River.

River Plate desea a Juan Fernando Quintero todos los éxitos en el próximo capítulo de su carrera profesional”, añadió el equipo de la banda cruzada a través de sus plataformas digitales.



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