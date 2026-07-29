El experimentado mediocampista colombiano Juan Fernando Quintero, como bien se sabe, dejó de ser jugador, hace apenas unos días, de River Plate de Argentina, equipo donde supo hacer historia.

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El anuncio de River

“El Club Atlético River Plate y Juan Fernando Quintero acordaron de común acuerdo la rescisión del vínculo contractual. El talento de Juanfer y su aporte fundamental en el momento más decisivo quedarán para siempre en la historia grande del club, que se convirtió en su casa durante todos estos años compartidos. River Plate desea a Juan Fernando Quintero todos los éxitos en el próximo capítulo de su carrera profesional”, informó River.



Tras la salida de Juanfer, muchos hinchas de River se empezaron a preguntar por cuál será su reemplazo. Y bien, uno de los que ha sonado en los últimos días es Franco Mastantuono.

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¿Cuál será el reemplazo de Quintero?

Franco, como es bien sabido, fue vendido por River al poderoso Real Madrid de España. En el equipo merengue, el joven mediocampista ofensivo no se ha podido afianzar y se dice que en este mercado sería cedido.



El jugador, según la prensa argentina, quiere volver a River Plate. TyC Sports, precisamente, señaló si es posible que se termine concretando el retorno del jugador en los próximos días.

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Lo que dice la prensa argentina

“En el Merengue no tienen pensado que vuelva al fútbol argentino. Prefieren que se mantenga en las grandes ligas de Europa para monitorear de cerca su desempeño y que pueda sumar minutos y confianza en un equipo con grandes aspiraciones, como sucedió con Endrick en Olympique de Marsella y Nico Paz en Como de Italia”, dice el medio.



“Por el momento, el regreso de Mastantuono es más un sueño que una realidad en River. Pero esta historia, como la de Ángel Correa, promete tener varios capítulos más. El pibe presiona para salir y gritar otro gol en el Monumental, pero no alcanza solo con las ganas”, añadió. Según lo que dice el medio, Mastantuono no volvería, al menos en este mercado, al club de la banda cruzada.