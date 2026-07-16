Jude Bellingham sería sancionado: FIFA dictaría sentencia por agresión

Llegó la hora para uno de los partidos más esperados a lo largo de la semana entre Inglaterra y Argentina que tenían que definir un vibrante duelo de las semifinales para sellar la clasificación a la final que ya esperaba España por rival. Como se preveía, el juego iba a ser muy ríspido por la rivalidad que tienen ambas selecciones y así fue.

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Desde el primer minuto, las infracciones dieron de qué hablar, al igual que las riñas. En el segundo tiempo se dedicaron a jugar fútbol con Anthony Gordon que puso el primer tanto y en cuestión de quince minutos, Enzo Fernández y Lautaro Martínez marcaron los dos goles para sellar el paso a la final. Jude Bellingham no se aguantó la derrota y explotó.

Cuando terminó el compromiso, Jude Bellingham se saludó con algunos rivales y al lado de él, Valentín ‘Colo’ Barco se acercó para abrazar a sus compañeros. Ahí, el inglés se dejó llevar por la rabia y agredió al ex Boca Juniors. Una sanción podría caerle.

LA SANCIÓN QUE LA FIFA LE PONDRÍA A JUDE BELLINGHAM

Infortunadamente, en un duelo lleno de fricción, el volante del Real Madrid quedó retratado. Valentín Barco se disponía a celebrar con sus compañeros y ahí apareció Jude con un manotazo en la cabeza del argentino. Nueva riña después del final del partido.

Aunque ya se había terminado el tiempo reglamentario, la FIFA podría tomar una decisión con el futuro de Jude Bellingham en el partido que les queda frente a Francia por el consuelo del tercer y cuarto puesto que será el sábado 18 de julio a las 4 de la tarde en horario de Colombia.

Uno de los artículos de la FIFA podría sentenciar al inglés y dejarlo sin la posibilidad de figurar en cancha contra Francia, y penalizarlo con más partidos por una agresión que descalifican en el ente que reglamenta este tipo de competencias del balompié global.

Ese artículo del Código Disciplinario de la FIFA 2026 es el 14 que explica, “conducta incorrecta de los jugadores y oficiales’, en el apartado ‘I’ afirma que la sanción por una agresión como la de Bellingham a Barco es de “al menos tres partidos o un periodo de tiempo adecuado por agredir (se incluye propinar codazos, puñetazos, patadas o mordiscos; escupir o golpear) a un adversario u otra persona que no sea un oficial de partido”.

LA FIFA TOMARÍA LA DECISIÓN EN PRÓXIMOS DÍAS

Este encuentro entre Francia e Inglaterra será el sábado 18 de julio. La FIFA tendrá tres días para definir si toma cartas en el asunto con Jude Bellingham o si no lo sancionará después de esta agresión que protagonizó después del partido ante Argentina.

Una sanción podría ser de tres partidos, dejando al inglés afuera del partido ante Francia y de los siguientes dos compromisos a nivel de selección. Esa medida solo la definirá el ente que reglamenta las competencias orbitales. Si se llega a confirmar, se espera una notificación oficial en los próximos días.

Entre las buenas noticias de Inglaterra, pese a la eliminación está el regreso del lateral derecho Jarell Quansah. El jugador del Bayer Leverkusen se fue expulsado contra México y la FIFA le puso dos fechas de sanción. Es decir, se perdió los cuartos de final con Noruega y la semifinal con Argentina.