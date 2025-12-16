Jugador colombiano saldría de Europa: ya hay oferta de un equipo mexicano

Quedan apenas días para que se abra el mercado de fichajes en Europa y en todas las ligas del mundo. De cara al Mundial de 2026 puede haber varias novedades con salidas de jugadores que no han tenido la mayor regularidad a lo largo de esta temporada.

Con la Selección Colombia hay varios jugadores en Europa que quieren ganarse un lugar en el combinado nacional para poder jugar la Copa del Mundo. Entre los más representativos aparece Yáser Asprilla que no tendría su puesto asegurado y que no ha contado con regularidad en un flojo momento del Girona. Además, Duván Zapata que apenas está regresando y que ya suma goles y asistencias desde su lesión.

Además de los mencionados, también aparece Daniel Mosquera en escena. En la fecha pasada el delantero que fue campeón con Atlético Bucaramanga fue titular con Hellas Verona y dio una asistencia. Aunque arrancó desde el comienzo en dicho compromiso de la Serie A de Italia, Mosquera no ha contado con la regularidad deseada y podría cambiar de equipo.

DESDE MÉXICO YA HAY OFERTA POR DANIEL MOSQUERA

De acuerdo con la información del periodista argentino, César Luis Merlo, Daniel Mosquera podría salir de la institución italiana para encontrar nuevos aires y obtener los minutos deseados para conformarse como un goleador como lo hizo en el título del Atlético Bucaramanga en 2024 que lo catapultó al exterior.

El equipo de México que ya puso una propuesta sobre la mesa es nada más ni nada menos que el Necaxa de Aguascalientes que, de hecho, ya tiene representación colombiana con Diber Cambindo y Kevin Rosero. Daniel Mosquera vendría a aportar con goles junto con Cambindo que ya ha sido uno de los goleadores en el torneo.

César Luis Merlo afirmó que, “se pudo saber que existe una oferta sobre la mesa del Hellas Verona, quien es dueño de la carta del artillero. En caso de acceder, el cuadro italiano se desprendería del jugador por completo, ya que la oferta de los Rayos es para comprar su carta”.









Daniel Mosquera no ha contado con la mejor de la suerte en la institución italiana. Llegó en el segundo semestre del 2024 y apenas ha marcado diez goles en 28 partidos disputados. No es un titular indiscutible dentro de las filas del Hellas Verona.

Necaxa quiere la compra total del jugador y, de acuerdo con Transfermarkt, página especializada en el mercado de fichajes, Daniel Mosquera tiene un valor de 1,5 millones de euros. Los necaxistas tendrían que poner sobre la mesa una oferta similar. Ya pusieron una que tendrán que estudiar los italianos para ver si lo sueltan o si se quedará dentro del club para cerrar la temporada.