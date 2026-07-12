Jugador de la Liga BetPlay fue comprado por Atlético de Madrid

Johan Caicedo está muy cerca de convertirse en nuevo jugador del grupo Atlético de Madrid. El volante de primera línea de Deportivo Pasto ya tiene acordados los términos de su transferencia y solo resta la oficialización de la operación, que se daría en los próximos días.

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La información fue revelada por varios periodistas que cubren la actualidad del conjunto nariñense, quienes coincidieron en que el mediocampista de 22 años dejará la Liga BetPlay tras cerrarse el acuerdo entre las partes.

1,8 millones de dólares pagará Atlético de Madrid al Pasto

La negociación se concretó por 1,8 millones de dólares. Además, Deportivo Pasto conservará el 30 % de los derechos deportivos del futbolista, mientras que el grupo Atlético de Madrid adquirirá el 70 %, pensando en una futura transferencia.

El grupo Atlético de Madrid está conformado por el club español, además de Atlético de San Luis de México y Atlético Ottawa de Canadá. Precisamente, el primer destino de Caicedo será el equipo mexicano, donde continuará con su proceso de crecimiento.

El volante nació en Santa Bárbara de Iscuandé, Nariño, y se ha consolidado como una de las jóvenes promesas del fútbol colombiano gracias a sus actuaciones con Deportivo Pasto. Su regularidad en el mediocampo despertó el interés de diferentes clubes, aunque finalmente fue el grupo Atlético el que avanzó con éxito en la negociación.

Antes de destacar en el conjunto volcánico, Caicedo también tuvo una experiencia internacional tras pasar por Red Bull Bragantino de Brasil, una etapa que le permitió sumar experiencia fuera del país y fortalecer su proceso de formación.

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La venta representa una de las operaciones más importantes para Deportivo Pasto en los últimos años, no solo por el monto de la transferencia, sino también porque el club mantendrá un porcentaje de los derechos del jugador, con la expectativa de recibir ingresos adicionales si en el futuro se concreta una nueva venta.

Ahora solo falta que los clubes involucrados oficialicen el traspaso. De no presentarse cambios de última hora, Johan Caicedo se convertirá en nuevo futbolista del grupo Atlético de Madrid y comenzará su nueva etapa en el Atlético de San Luis, dando un nuevo salto en su carrera profesional.