Santa Fe tendría delantero como su primer refuerzo confirmado

Uno de los equipos que ha mantenido un bajo perfil a lo largo del presente mercado de fichajes es Independiente Santa Fe, el cual no ha hecho oficial la salida de jugadores, aunque ya estaría confirmada la de Yeicar Perlaza a Nacional, y tampoco la contratación de más futbolistas.

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Según se dio a conocer por parte del presidente, Eduardo Méndez, la idea sería mantener la base que quedó campeona de la décima estrella y del semestre de apertura 2026. Sin embargo, no está de más aceptar nuevos refuerzos, por lo que Jersson González estaría en sus planes tras una inminente salida de Tolima.

Jersson González sería el primer refuerzo de Santa Fe

El semestre de clausura está a punto de iniciar, una vez llegue a su fin la Copa Mundial 2026, y junto con ello Independiente Santa Fe es uno de los equipos que tendrá más retos por cumplir, ya que deberá afrontar la Copa Sudamericana, Copa Betplay y la Liga Betplay.

El cuadro 'cardenal' deberá alcanzar al menos uno de los objetivos planteados, esperando que sea el certamen internacional. Aunque para ello deberá fortalecer la plantilla de jugadores, con el fin de evitar lesiones, tener una rotación de futbolistas acertada que le den resultados positivos en cada una de las competencias.

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Santa Fe regresó a la pretemporada a ponerse al día en la parte física, trabajar de la mano de Pablo Repetto en la nueva idea de juego para el semestre y mientras tanto las directivas del club deberían hacer también su trabajo en cuanto a refuerzos. Frente a esta situación habría un gran predicamento y es con respecto al refuerzo de Jersson González.

El extremo de 24 años fue cedido en condición de préstamo a Deportes Tolima desde el inicio de la temporada 2025, pero el club 'pijao' no aplicará la opción de compra, razón por la cual debería regresar al 'león' y allí se definirá si se queda o se volverá a aplicar otro negocio con sus derechos deporptivos.

¿Cómo le fue a Jersson González en Tolima?

El atacante bogotano llegó a Deportes Tolima en el inicio de la temporada 2025 desde Independiente Medellín y con el conjunto 'vinotinto y oro' consiguió sumar 71 partidos, más de 4.200 minutos dentro del campo de juego en los cuales pudo cantar 12 goles y celebrar 4 asistencias.

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Pablo Repetto confirmó los extranjeros de Santa Fe

También dio claves sobre algunas posibles posiciones a la del central o extremo al afirmar que se estará mirando y evaluando constantemente para jugadores que vengan a aportar y a mejorar. Sobre los extranjeros, sentenció que, “tenemos a cuatro extranjeros que son Franco Fagúndez, Emmanuel Olivera, Nahuel Bustos y Maxi Lovera, acá en Colombia son cuatro cupos, ellos tienen contrato, así que no me queda la chance de extranjeros. Necesito jugadores colombianos”.