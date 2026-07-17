Jugador de Selección Colombia cambia de equipo: filtraron todo

Un jugador de la Selección Colombia de Mayores, que es dirigida por el argentino Néstor Lorenzo, cambiaría de equipo. Hay expectativa por conocer cuál será el nuevo destino del deportista cafetero nacido hace 32 años en el municipio de Tadó, en el departamento del Chocó.

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Machado cambiaría de equipo

Deiver Machado no seguiría vistiendo los colores del Nantes de Francia. Las partes habrían llegado a un acuerdo para la rescisión del contrato. Se desconoce, hasta el momento, la razón por la que Machado separa caminos con el conjunto galo.



Deiver Machado, cabe mencionar, estuvo con la Selección Colombia en la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se termina de llevar a cabo en Estados Unidos, Canadá y México. El combinado patrio, como bien se sabe, quedó eliminado en la fase de octavos de final, en la que perdió por penales ante Suiza.

Se mueve el mercado de pases

“Deiver Machado (32) llegó a un acuerdo con el Football Club de Nantes para rescindir su contrato que era hasta el 30 de junio del 2028 y el lateral izquierdo es agente libre”, contó Juan Pablo Rúa a través de su cuenta oficial de X, antes conocida como Twitter.

Algunos amantes de la primera división del fútbol profesional colombiano no verían con malos ojos el regreso de Deiver Machado. Habrá que esperar para conocer si esta posibilidad, en este mercado de fichajes, se termina concretando o no. Se desconoce si el jugador se mantendrá en convocatoria de la Selección Colombia.

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¿Deiver vuelve al FPC?

El experimentado lateral izquierdo, por ejemplo, tiene pasado en Atlético Nacional de Medellín. Su regreso a este equipo, uno de los más grandes del rentado nacional, no estaría cerca, esto porque el club ya cuenta en el lateral izquierdo con el argentino Milton Casco y el también colombiano Samuel Velázquez.



Las próximas horas serán más que claves para conocer cuál será el próximo equipo de Deiver Machado. Algunos usuarios de la red social de X no descartan ligas como la árabe o incluso la MLS de los Estados Unidos. Los clubes de estos dos países llevan un tiempo considerable fichando jugadores del viejo continente.