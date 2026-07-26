Lorenzo tendría lista su primera novedad en convocatoria: goleador ‘ignorado’ se asoma

Si Néstor Lorenzo renovaba su contrato o si había alguna novedad con otro director técnico al mando de la Selección Colombia, una cosa estaba más que clara para los siguientes partidos de Fecha FIFA o para competencias oficiales: el cambio generacional.

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Este Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México tuvo seguramente los últimos compromisos de jugadores como James Rodríguez, David Ospina, Yerry Mina y Juan Fernando Quintero que sembró dudas con su continuidad. El próximo reto de la Selección Colombia será en septiembre y octubre con cuatro amistosos.

Todo parece indicar que México y Perú serán los primeros dos retos de Colombia en la Fecha FIFA y con la renovación de Néstor Lorenzo tendrá que haber un nuevo toque en la convocatoria. Ahí es donde aparece a un goleador que ni siquiera alcanzó a estar en la lista de 55 jugadores preliminares antes del Mundial.

CAMILO DURÁN SIGUE SORPRENDIENDO EN CELTIC DE GLASGOW

Una de las grandes falencias de la Selección Colombia en este Mundial fue la poca definición. De hecho, los goles no llegaron por delanteros y ahí está la preocupación para el futuro con Luis Javier Suárez o hasta Luis Díaz a los que se les ponía la categoría de goleadores.

Ante esta situación la primera decisión que podría tomar Néstor Lorenzo sería la de buscar a un goleador y en el radar aparece nada más ni nada menos que Camilo Durán que ya había dado de qué hablar en su etapa con el Qarabag de Azerbaiyán. El delantero samario de 24 años cambió de club firmando con el Celtic de Glasgow.

Desde que Camilo Durán firmó con el equipo de Escocia, el jugador formado en el Deportivo Independiente Medellín ha logrado disputar tres partidos amistosos y contra equipos importantes como el Sporting Lisboa, Middlesbrough y ahora con el AC Milan. El centrodelantero ya suma tres anotaciones en esta pretemporada.

Contra Sporting Lisboa, Camilo Durán marcó el único tanto del Celtic en una goleada 4-1 a favor de los portugueses. Ante Middlesbrough en el empate a un gol, el colombiano volvió a anotar y con Milan en una igualdad a dos aprovechó un error en salida de los italianos para hacerse presente en el resultado.

CAMILO DURÁN PODRÍA SER LA SOLUCIÓN EN LA SELECCIÓN COLOMBIA

Este arranque es prometedor para Camilo Durán justo en el momento en el que el entrenador Néstor Lorenzo firmó su renovación, seguramente hasta 2030 para intentar sellar la clasificación para el Mundial y afrontar la Copa América del 2028 en busca de un título que es lo que ha hecho falta en este proceso.

Con la urgencia de encontrar delanteros goleadores, Camilo Durán llama la atención en el radar de la Selección Colombia con la necesidad de probar nuevos futbolistas en la nueva generación que tendrá el seleccionado cafetero en los próximos retos.

Aunque no logró estar dentro de los 55 jugadores que podían ser convocados para el Mundial, el samario ya es una realidad. No está en una de las grandes ligas de Europa, pero a sus 24 años, el paso al Celtic de Glasgow parece más prometedor, dado que Alfredo Morelos en su época con Rangers tuvo algunas convocatorias.

Camilo Durán sería solo uno de los posibles convocados para afrontar los cuatro retos de la Fecha FIFA y por qué no, seguir en el proceso de Néstor Lorenzo para mantenerse en competencia con la Selección Colombia. En el delantero ex Qarabag podría estar la solución para esta carencia de un goleador en la ‘Tricolor’.