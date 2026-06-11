Finalizó el primer tiempo entre la selección de México y su similar de Sudáfrica por la primera jornada del grupo A de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 que, además de organizarse en el país azteca, se hace en Estados Unidos y en Canadá.

Quiñones marcó el primer tanto del Mundial

Julián Quiñones, colombiano nacionalizado mexicano, marcó la apertura del compromiso y el primer tanto del certamen orbital. El tanto llegó al minuto 8. El estadio Azteca celebró a rabiar.



La etapa inicial terminó por la mínima diferencia, pero antes del final del primer tiempo, el mismo Julián Quiñones tuvo la oportunidad de extender la ventaja para su equipo. El atacante remató y los hinchas pensaron que llegaba el segundo tanto.

El balón pegó en el palo

Sin embargo, la esférica, de manera increíble, se terminó estrellando en el palo. Julián Quiñones y sus compañeros de la selección de México lamentaron la ocasión desperdiciada.



La acción en la que fue protagonista el colombiano, como era de esperarse, se hizo viral a través de las diferentes redes sociales, sobre todo en X, antes conocida mundialmente como Twitter.

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Este jueves se completa el grupo

Después de este juego, este jueves 11 de junio, a las 9:00 p. m., hora colombiana, se va a ver las caras Corea del Sur y República Checa para completar la primera jornada del grupo A de la Copa del Mundo.



“A continuación, la atención se trasladará a Guadalajara, donde estarán representadas Asia y Europa, ya que la República de Corea se enfrentará a una República Checa que aún se encuentra eufórica tras su éxito en la repesca de la UEFA”, reseña la FIFA.