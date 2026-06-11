Este jueves 11 de junio se dio el inicio de la máxima fiesta del deporte rey, la Copa del Mundo de la FIFA 2026 que, como bien se sabe, organizan Estados Unidos, Canadá y México.



El equipo de este último país mencionado, el azteca, se enfrenta con su similar de Sudáfrica por la primera jornada del grupo A del certamen orbital. El mítico estadio Azteca recibió el cotejo.

Sudáfrica se salvó

Y el partido, como era de esperarse, empezó de una manera más que entretenida. Al minuto 5, el centro delantero Raúl Jiménez lanzó un tremendo remate por el carril central.



Los hinchas presentes en el estadio Azteca esperaban el gol, pero no contaban con que el portero de Sudáfrica se mandara una soberbia atajada. Ronwen Williams mandó la esférica al tiro de esquina.

Un colombiano marcó el primer gol del torneo

Como era de esperarse, la acción en el México vs. Sudáfrica se hizo viral a través de las diferentes redes sociales, sobre todo en X, que antes era conocida mundialmente como Twitter.



Pero la espera en el conjunto azteca no tardó mucho, ya que al minuto 9 apareció el colombiano Julián Quiñones, pero nacionalizado mexicano, para marcar el 1 a 0 y el primer tanto de la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

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El primer Mundial con 48 equipos

Al ser uno de los países anfitriones de la máxima fiesta del deporte rey, la selección de México está más que obligada a pasar la fase de grupos en el primer lugar. Habrá que esperar para conocer si esto termina sucediendo.



Esta Copa del Mundo de la FIFA, cabe mencionar, es la primera en la historia en la que participan 48 equipos. Son 12 grupos. Tras la fase de grupos, habrá dieciseisavos de final.







