San Lorenzo confirmó la contratación de un defensor colombiano de lujo

El mercado de fichajes en el fútbol sudamericano no deja de dar sorpresas a poco de que llegue a su fin y los jugadores colombianos son aquellos que se roban el protagonismo al ser contratados en importantes ligas como la brasileña o la de Argentina, en donde justamente llegó un nuevo 'cafetero'.

El protagonista en esta ocasión es el defensor central de 31 años, Danilo Arboleda, quien ya firmó contrato en San Lorenzo como reemplazo de Jhohan Romaña.

San Lorenzo contrató a Danilo Arboleda hasta 2028

San Lorenzo continúa moviéndose en el mercado de fichajes con el objetivo de mantener un plantel competitivo para afrontar la segunda parte de la temporada en Argentina.

El conjunto argentino confirmó la incorporación del defensor colombiano Danilo Arboleda, quien firmó contrato hasta diciembre de 2028 y tendrá la responsabilidad de ocupar el lugar dejado por su compatriota Jhohan Romaña, uno de los zagueros más destacados del club en las últimas campañas.

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La salida de Romaña hacia el fútbol de México para jugar con el Club León representó un reto importante para la dirigencia y el cuerpo técnico, ya que el central se había convertido en un referente de la defensa gracias a su liderazgo, fortaleza física y regularidad.

Sin embargo, Arboleda terminó convenciendo a los directivos y el cuerpo técnico por su experiencia en el fútbol colombiano, jugando y quedando campeón con Cali, y el internacional con Sheriff, club con el cual jugó la Champions League, razones por las cuales habrían adquirido un 70% de sus derechos deportivos.

¿Cómo le fue a Arboleda con Banfield?

Antes de su llegada a San Lorenzo, Arboleda tuvo un paso importante por Banfield, en donde disputó 22 partidos, sumando 1.915 minutos en el terreno de juego y dos asistencias desde que llegó en el cierre de la temporada 2025.

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¿Cuáles títulos tiene Danilo Arboleda como futbolista profesional?

Arboleda ha conseguido varios títulos desde que inició su carrera como futbolista profesional, el primero de ellos en 2015 ganando la liga local con la camiseta de Deportivo Cali. Luego llegaron tres títulos con el Sheriff, dos de la primera división de Moldavia y uno de la Copa de Moldavia.

Cerró con broche de oro en Arabia cuando ganó la UAE Pro League y la Copa de Liga de los Emiratos Árabes Unidos con Al-Ain Football Club.