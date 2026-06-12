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Campeón con Junior se iría: este equipo quiere ficharlo

Las próximas semanas serán importantes para conocer si el traspaso se dará.
Carlos Cañas
Junior FC.
Junior FC. // @JuniorClubSA

Junior de Barranquilla, uno de los equipos más grandes del fútbol profesional colombiano, podría perder a una de sus grandes figuras de cara al segundo semestre del año.

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Monzón podría salir del Junior

Se trata del defensa central uruguayo Lucas Gabriel Monzón Lemos, quien tiene 24 años. El jugador fue pieza clave del club tiburón, que consiguió hace pocos días el título de la liga, en diferentes momentos del torneo.

Peñarol de Uruguay, uno de los clubes más importantes del país charrúa, sería la escuadra interesada en Monzón. En el Junior de Barranquilla quiere que el jugador siga en la institución.

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El DT quiere la continuidad del jugador

El director técnico Alfredo Arias, también de origen uruguayo, sería uno de los más interesados en que se concrete la continuidad del defensa central, cuyo contrato finaliza muy pronto.

A Lucas Monzón se le vence el contrato el próximo 30 de junio; Alfredo Arias apunta a su continuidad, pero le apareció competencia de un grande de Uruguay. Peñarol de Uruguay lo pretende”, dijo al respecto el periodista José Hugo Illera, a través de su cuenta oficial de X, antes Twitter.

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¿Lucas se irá del club?

Habrá que esperar para conocer si Lucas Gabriel Monzón Lemos termina renovando su contrato con el Junior de Barranquilla, que ya se clasificó a la fase de grupos de la Copa Libertadores de América del siguiente año.

Si la extensión del vínculo no se da, es muy posible, como se mencionó, que el defensa central continúe su carrera deportiva en Peñarol de Uruguay. Se vienen días importantes en el equipo rojo y blanco de la capital del departamento del Atlántico.

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