Tabla de goleadores del Mundial tras la eliminación de Mbappé

Se vivió uno de los momentos más inesperados de la Copa Mundial 2026 y fue la eliminación de una de las candidatas a quedarse con el trofeo, la Selección de Francia, la cual cayó por un marcador de 2-0 frente a la Selección de España.

El equipo comandado por Deschamps se despidió con las manos vacías y Kylian Mbappé sería uno de los mayores damnificados, ya que no solamente se queda sin Mundial, sino posiblemente también sin la "Bota de Oro", ya que no pudo anotarle a España y no tendrá chance de convertir en la final.

Messí podría ser ganador de la Bota de Oro

España se convirtió en la primer selección que jugará la final de la Copa Mundial 2026 luego de haber vencido 2-0 a Francia con anotaciones de Pedro Porro y Oyarzabal.

La eliminación de Francia en las semifinales del Mundial 2026 también trae consigo consecuencias en la lucha por la Bota de Oro del torneo. Kylian Mbappé, que llegó al compromiso como uno de los máximos goleadores de la competencia, se despidió sin aumentar su registro y dejó abierta la posibilidad de ser superado en la clasificación por los futbolistas que aún continúan en carrera.

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Con Francia fuera de competencia, la atención se traslada a Lionel Messi, quien también suma ocho goles y todavía tiene pendiente la semifinal con Argentina. El capitán argentino cuenta con la posibilidad de quedarse en solitario con el primer lugar de la clasificación si consigue marcar frente a Inglaterra y, eventualmente, en la final del campeonato.

Kylian Mbappé (Francia) – 8 goles (3 asistencias) Lionel Messi (Argentina) – 8 goles (1 asistencia) Erling Haaland (Noruega) – 7 goles Harry Kane (Inglaterra) – 6 goles Ousmane Dembélé (Francia) – 5 goles Mikel Oyarzabal (España) – 4 goles Jude Bellingham (Inglaterra) – 4 goles

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¿Cuándo será la final del Mundial 2026?

La final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se disputará el domingo 19 de julio de 2026 en el New York New Jersey Stadium (nombre oficial utilizado por la FIFA para el MetLife Stadium), ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos.

El partido está programado para comenzar a las 3:00 p. m. (hora del Este de Estados Unidos), lo que corresponde aproximadamente a las 2:00 p. m. en Colombia.