¿Junior piensa en Sudamericana? Cuentas para soñar en Copa Libertadores

Junior de Barranquilla no pasa por un buen momento en la Copa Conmebol Libertadores al perder en la noche del martes 28 de abril en su visita a Sporting Cristal en partido válido por la fecha 3 del grupo F.

El equipo 'rojiblanco' se vio superado por marcador de 0-2. Con este resultado, los dirigidos por Alfredo Arias se ubican en la última posición de la zona con un solo punto.

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¿Junior ya piensa en la Copa Sudamericana?

Después de registrar dos derrotas y un empate en las primeras tres fechas de la fase de grupos en la Copa Conmebol Libertadores, Junior de Barranquilla complicó sus posibilidades de clasificar a los octavos de final del certamen internacional.

Y es que Sporting Cristal es líder de la zona con seis puntos, mientras que Palmeiras cuenta con cuatro unidades y Cerro Porteño tiene tres puntos, ambos con un partido menos.

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Para seguir con vida en la Copa Conmebol Libertadores, Junior tiene la obligación de ganar sus dos próximos partidos en condición de local, los cuales serán frente a Cerro Porteño el jueves 7 de mayo y contra Sporting Cristal el 20 de mayo.

En caso de triunfar en dichos compromisos, los 'rojiblancos' llegarán a siete unidades y dependiendo algunos resultados asegurarían clasificación a Copa Sudamericana y definirán en la última fecha, en condición de visita frente a Palmeiras, un posible boleto a octavos de final.

Próximos partidos de Junior en Copa Libertadores

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Fecha 4 - Jueves 7 de mayo

Junior Vs Cerro Porteño

Fecha 5 - 20 de mayo

Junior Vs Sporting Cristal

Fecha 6 - 28 de mayo

Palmeiras vs Junior

