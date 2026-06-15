Junior prepara la compra del 50% de los derechos de un extranjero

Junior de Barranquilla sigue dando de qué hablar en el Fútbol Profesional Colombiano tras haber quedado campeón de la Liga Betplay de apertura, ya que ahora comienza a trabajar en el respectivo mercado de fichajes.

Lea también Nacional tendría listo el reemplazo de Fermani: llegaría desde Ecuador

El cuadro 'tiburón' ha dado noticias bastante alentadoras desde que levantó su estrella #12, primero al renovar a Alfredo Arias por una temporada más y ahora trabajan en los refuerzos de la plantilla de jugadores, en donde quieren seguir contando con Lucas Monzón y por lo cual estarían preparando la oferta por la opción de compra.

Junior compraría el 50% de los derechos deportivos de Lucas Monzón

El semestre de apertura de la Liga Betplay culminó de manera exitosa, coronando a Junior de Barranquilla como el cuarto equipo con más títulos en la primera división del FPC, pero también con algunos problemas para lo que sería el inicio de la siguiente edición del torneo que se juega en la temporada 2026.

Junior llegará a defender el título e irá en busca del tricampeonato, tal como lo dio a conocer Alfredo Arias en la rueda de prensa después de quedar campeón. Sin embargo, en la búsqueda de este objetivo, habría algunas complicaciones como lo son las renovaciones de las figuras que fueron determinantes para el título.

Lea también Teo Gutiérrez celebró su séptimo título con Junior y le mete presión a los directivos por su futuro

Entre los jugadores que preocupan está Lucas Monzón, quien llegó en condición de préstamo por un año desde Racing de Montevideo, equipo dueño de sus derechos deportivos.

Frente a esta situación, las directivas del conjunto 'tiburón' ya estarían evaluando la opción de compra para poder continuar con él y la cual estarían sondeando en un 50%, negocio que tendrían que apresurar tomando en cuenta que Peñarol y el Grupo Pachuca también lo estarían buscando.

¿Cómo le fue a Lucas Monzón con Junior?

La llegada del defensor central de 24 años se efectuó en el semestre de clausura de la temporada 2025 y desde entonces ha tenido la oportunidad de disputar 28 partidos, más de 2.000 minutos dentro del terreno de juego en donde logró anotar un gol y coronarse campeón de la Liga Betplay.

Lea también Dimayor complica a Junior en Liga BetPlay 2026-II: dura sanción tras el título

Alfredo Arias quiere la continuidad de Lucas Monzón

El director técnico Alfredo Arias, también de origen uruguayo, sería uno de los más interesados en que se concrete la continuidad del defensa central, cuyo contrato finaliza muy pronto.

“A Lucas Monzón se le vence el contrato el próximo 30 de junio; Alfredo Arias apunta a su continuidad, pero le apareció competencia de un grande de Uruguay. Peñarol de Uruguay lo pretende”, dijo al respecto el periodista José Hugo Illera, a través de su cuenta oficial de X, antes Twitter.