Teo Gutiérrez celebró su séptimo título con Junior y le mete presión a los directivos por su futuro

Junior de Barranquilla conquistó un nuevo título de la Liga BetPlay al superar a Atlético Nacional en el marcador global de la gran final del primer semestre de 2026.

Con la victoria 3-1 en el resultado, teniendo en cuenta los partidos de ida y vuelta, el conjunto 'rojiblanco' sumó la estrella 12 a su escudo.

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Teo Gutiérrez, figura de Junior

Una de las grandes figuras de Junior en la consecución del título fue, sin dudas, el experimentado delantero Teófilo Gutiérrez, que con 41 años celebró su séptimo campeonato con la camiseta 'rojiblanca'.

Gutiérrez ha festejado cuatro ligas, una Copa Colombia y dos Superligas, por lo que igualó al uruguayo Mario Sebastián Viera, como el futbolista con más títulos en la historia del equipo barranquillero.

Posterior al partido contra Nacional, el atacante se mostró alegre por la victoria como visitante en el estadio Atanasio Girardot, y además aseguró que Junior es "el mejor equipo del país".

"Dimos la vuelta en Medellín, que no cualquiera la da acá, pero somos el mejor equipo del país", dijo.

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¿Teo Gutiérrez se queda o se va de Junior?

Después de conquistar el campeonato, en la afición de Junior hay expectativa por conocer el futuro de Teófilo Gutiérrez, ya que su contrato con el equipo barranquillero está pactado hasta el próximo 30 de junio.

Al ser consultado sobre si se queda o se va, el atacante dejó dudas.

"La idea era quedar campeón, me pone feliz por los más jóvenes, por Luis Muriel, Cristian Barrios, Jannenson Sarmiento, que no habían ganado, Ríos que es un gran jugador, son complementos que nadie sabe, pero el equipo que está ayuda y son grandes jugadores que se merecen quedar en la historia de Junior", afirmó.

Seguidamente, Gutiérrez "le metió presión" a los directivos de Junior al mostrar la medalla de campeón.