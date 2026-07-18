Cúcuta ficharía a experimentado volante: llegaría procedente de Israel

Sin duda alguna, Cúcuta Deportivo necesita armar un equipo competitivo para poder pelear por los objetivos de este segundo semestre. Claramente competir y sellar la clasificación para los cuadrangulares es una de las metas de Richard Páez y de sus dirigidos, pero la principal urgencia pasa por salvar la categoría.

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El descenso prende las alarmas en el Cúcuta Deportivo que no tuvo el mejor desempeño en el primer semestre en la penúltima casilla de la tabla de posiciones. Por la tabla del descenso arrancará el segundo torneo con la presión de salir de la última posición que inquieta bastante en estos momentos.

Richard Páez seguirá en la dirección técnica y tendrá que estar pendiente de este detalle del descenso. Los ‘Rojinegros’ ya empiezan a armar sus piezas y uno de esos fichajes que tendrían definidos es el de un volante colombiano de 30 años, pero que cuenta con una gran trayectoria en Colombia y en el exterior.

LARRY ANGULO SERÁ NUEVO JUGADOR DEL CÚCUTA DEPORTIVO

La presión está en salir de las posiciones del descenso que es algo en lo que debe tener cuidado Cúcuta en este segundo semestre. De acuerdo con información de Alexis Rodríguez, Larry Angulo está presentando los exámenes médicos con el cuadro ‘Motilón’ para firmar su respectivo contrato en próximos días.

Larry Angulo inició su carrera en Deportivo Pasto en el 2014 y tuvo un paso corto de un año por el Figueirense de Brasil entre 2015 y 2016. Regresó a Colombia con Patriotas, Medellín, La Equidad y América de Cali en condición de préstamo y Deportivo Pereira.

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Desde el 2024 está afuera de Colombia con un corto paso por Always Ready de Bolivia, Alajuelense y recientemente, Hapoel Haifa de Israel. Además, Larry Angulo ya sabe lo que es ser campeón cuando ganó la Copa BetPlay con el Medellín y en Costa Rica ganó una Recopa nacional.

Su seguridad en la medular puede ser determinante para un Cúcuta Deportivo que tiene necesidades claras en esta Liga BetPlay con la urgencia de salvarse del descenso que es una posibilidad grande. Larry Angulo, de 30 años puede ser un gran fichaje para las pretensiones que tiene el elenco cucuteño. El mediocentro sería la segunda contratación después de Marlon Carabalí, extremo con pasado en Barranquilla FC.

LOS OTROS POSIBLES FICHAJES DEL CÚCUTA PARA EL 2026-II

Además de Marlon Carabalí y de Larry Angulo, Cúcuta estaría trabajando para concretar una nueva contratación de cara al siguiente torneo. De acuerdo con la información de la periodista de Win Sports, Diana Botello, Samir Mayo estaría cerca de firmar con el club nortesantandereano.

Diana Botello escribió en las redes sociales que “Samir Mayo estaría llegando a la ciudad durante el día de hoy para mañana presentar los exámenes médicos y, si todo sale bien, se convertiría en nuevo jugador del Cúcuta. Tiene 23 años, se desempeña como doble 5 u 8. Pasó por el DIM, Orsomarso e Inter de Bogotá”.

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Cúcuta también podría dar un bombazo y un golpe en el mercado de fichajes para el segundo semestre de la Liga BetPlay. Se trata nada más ni nada menos que de Carlos Bacca que no seguiría en el Junior de Barranquilla y los cucuteños buscarían enviar una oferta formal para su contratación.

Ese rumor del interés de los ‘Motilones’ volvió a tomar fuerza y podría ser un gran fichaje de cara al segundo semestre. Un goleador que necesita Cúcuta para ganar partidos y para salvarse del descenso.