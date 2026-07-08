Junior se desharía de un bicampeón para liberar su cupo de extranjero

Junior de Barranquilla regresó a entrenamientos y en medio de la pretemporada las directivas y el cuerpo técnico encabezado por Alfredo Arias han empezado a trabajar fuertemente en la reestructuración de la plantilla de jugadores.

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Por el momento no se han hecho oficiales nuevas contrataciones, pero ya estaría todo concretado con dos futbolistas, Pablo Ortiz y Francisco Fydriszewski, quien justamente es el que dejaría sin puesto a Guillermo Paiva en la zona ofensiva.

Fydriszewski podría sacar a Paiva de Junior por su cupo de extranjero

La negociación con Fydriszewski parece que no tiene marcha atrás, ya que el 'polaco' aterrizó en suelo barranquillero para continuar con el proceso de contratación, llevar a cabo los respectivos exámenes médicos y firmar contrato.

Junior de Barranquilla siguió de cerca sus pasos tras la finalización de su contrato con Medellín y ya tendría un acuerdo verbal con él para firmar un llamativo contrato por tres años, tomando en cuenta que la continuidad de jugadores como Carlos Bacca y Teófilo Gutiérrez también terminaría.

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Sin embargo, no todo el panorama sería positivo con respecto a esta contratación, ya que se podría llegar a sacrificar la continuidad de Guillermo Paiva.

El atacante paraguayo sería el jugador por el cual liberarían el cupo de extranjero para Fydriszewski. Además, tendría una difícil competencia con el 'polaco' por el puesto titular, por lo que la mejor decisión sería dejarlo ir y precisamente sería Medellín el que estaría interesado en contratarlo.

¿Cómo le fue a Guillermo Paiva en Junior?

El central de 28 años llegó a Junior de Barranquilla a inicios de 2025 desde Colo Colo y firmó un contrato hasta diciembre de 2028.

Desde su arribo al Fútbol Profesional Colombiano, ha conseguido jugar 80 partidos, más de 4.800 minutos en los que se ha conseguido reportar con 14 goles y 11 asistencias.

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¿Cómo le fue a Fydriszewski con Medellín?

El polaco arribó desde San Lorenzo al 'poderoso de la montaña' a principios de la temporada 2025 y tras su llegada ha conseguido destacar de la mejor manera jugando 79 partidos, casi 6.000 minutos dentro del terreo de juego en los cuales se ha reportado con 26 goles y 7 asistencias