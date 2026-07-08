Rubén Vargas fue el jugador de Suiza que cobró el último penal y eliminó a la Selección Colombia en los octavos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

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Las palabras de Vargas

Tras el compromiso, como era de esperarse, el jugador con raíces dominicanas fue el foco de la atención y habló con los medios de comunicación. El futbolista no se guardó absolutamente nada.



“No creo haberlo asimilado completamente todavía. Le doy gracias a Dios por este momento. Ni siquiera estaba seguro de si iba a poder jugar. De alguna manera logramos intentarlo y, mirando hacia atrás ahora, solo estoy agradecido y feliz de haber podido ayudar al equipo. El equipo trabajó increíblemente duro y luchó durante más de 120 minutos. No fue fácil jugar al fútbol aquí hoy. Y ahora hemos hecho historia. Simplemente se siente increíble”, manifestó, sin rodeos.

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Suárez se pronunció

La Selección Colombia terminó el sueño de seguir avanzando en la máxima fiesta del deporte rey. Jugadores del equipo dirigido por el argentino Néstor Lorenzo también hablaron tras el cotejo.



“Creo que esta selección estaba destinada a cosas mejores. Por suerte, Dios, el fútbol y la vida nos trajeron hasta aquí, y simplemente quiero agradecer a todo el país y a la gente que llenó el estadio. Ojalá que esto marque un antes y un después, porque lo que mostró este equipo en esta Copa Mundial hay que valorarlo desde el lado positivo”, dijo Luis Suárez.

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Juan Camilo Hernández habló

“Hoy me tocó fallar. En la vida me ha tocado fallar muchas veces. Han sido más los fallos, más tristezas en mi vida y en mi carrera futbolística que momentos felices. Así que yo tengo la madurez para aceptar la responsabilidad de que yo, como delantero, debería haberlo hecho. Lo asumo”, mencionó Juan Camilo Hernández, quien botó un penal.



“Pero si me preguntas ahora mismo, volvería a tomar la decisión de agarrarlo (el balón). Por mi parte, pedir disculpas a toda Colombia porque lo tuvimos cerca, lo tuvimos ahí. No se dio, pero hay que seguir”, sentenció.



