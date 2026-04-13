Junior tiene ventaja Vs Cerro Porteño en Copa Libertadores: se confirman 9 bajas

Junior de Barranquilla está en búsqueda de su primera victoria en la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores 2026. Después de empatar como local con Palmeiras, el equipo 'rojiblanco' visitará este martes 14 de abril a Cerro Porteño en el Estadio La Nueva Olla de Asunción, Paraguay.

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Junior tiene ventaja Vs Cerro Porteño

A pocas horas para el partido, desde Paraguay se confirmó que Cerro Porteño tendrá hasta nueve bajas para el duelo de este martes a partir de las 5:00 de la tarde, horario colombiano.

El Ciclón de Barrio Obrero no contará con Blas Riveros, Gastón Giménez, Fabricio Domínguez Huertas, Harold Mosquera, Ignacio Aliseda, Luis Amarilla, Alan Soñora y Juan Manuel Iturbe, quienes están con diferentes problemas físicos.

Por otro lado, Cecilio Domínguez no está disponible, luego de haber sido expulsado en la primera fecha ante Sporting Cristal.

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Historial Junior Vs Cerro Porteño

Junior de Barranquilla y Cerro Porteño se han enfrentado en ocho oportunidades en torneos Conmebol.

El cuadro 'rojiblanco' ha logrado cuatro victorias, mientras que el conjunto paraguayo se ha impuesto en dos ocasiones. Los dos duelos restantes terminaron en empate.

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El antecedente más reciente se registró en la Copa Conmebol Sudamericana de 2017, en la fase de octavos de final, Junior clasificó a la siguiente fase con un global de 3-1.