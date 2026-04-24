Wilmar Barrios está en los planes de gigante de Brasil ¿Fin del ciclo en Rusia?

El mediocampista Wilmar Barrios es uno de los futbolistas colombianos que más tiempo ha permanecido en el exterior en los últimos años. Después de brillar en Deportes Tolima, Barrios dio el salto a Boca Juniors en donde jugó desde 2016 hasta 2019.

Posteriormente, Wilmar fue fichado por el Zenit de San Petersburgo, club en el que se ha convertido en figura y en uno de los referentes, teniendo en cuenta que actualmente está disputando su octava temporada en dicho club.

Lea también Argentino que insultó a la Selección Colombia reaparece con otra polémica declaración

Cruzeiro quiere a Wilmar Barrios

Con 32 años, Wilmar Barrios estaría considerando poner fin a su ciclo en Europa y regresar al fútbol de la Conmebol.

En las últimas horas se ha dado a conocer que desde Brasil el histórico Cruzeiro pretendería al mediocampista nacido en Cartagena como refuerzo para después de la Copa del Mundo.

La idea del director técnico Artur Jorge es reforzar por lo menos cinco posiciones en el equipo de Belo Horizonte para el remate el Brasileiaro.

"El cuerpo técnico decidió que buscarán al menos cuatro jugadores: un portero, un defensa, un mediocampista defensivo y un extremo", señaló la prensa brasileña.

Contrato de Wilmar Barrios en Rusia

Lea también Descanso para Luis Díaz: prensa alemana dice que la prioridad absoluta es la Champions

La posibilidad de que Wilmar Barrios salga del Zenit y llegue a Brasil toma fuerza, teniendo en cuenta que el vínculo del colombiano con el equipo de Rusia termina en junio de 2027.

A un año para que se finalice el vínculo, el mediocampista podría negociar su futuro.