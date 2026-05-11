[Video] El penalti dudoso que le pitaron a Junior ante Once Caldas

El partido de ida de los cuartos de final de la Liga BetPlay entre Once Caldas y Junior tuvo un momento clave a los 38 minutos del primer tiempo en el estadio Palogrande de Manizales.

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En esa acción, el juez central Luis Delgado sancionó un penalti a favor del conjunto visitante tras un leve contacto del defensor Jáider Riquett sobre el delantero Guillermo Paiva.

El contacto existió, pero generó discusión por la intensidad de la jugada, ya que no parecía lo suficientemente fuerte como para provocar la caída del atacante de la manera en que ocurrió.

Video del penalti que le pitaron a Junior ante Once Caldas

La decisión fue revisada por el sistema tecnológico,y los integrantes del VAR llamaron al árbitro para analizar la acción con mayor detalle.

Sin embargo, tras observar la jugada, Delgado decidió mantener su determinación inicial y ratificó el penalti para Junior.

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El encargado de ejecutar el cobro fue el propio Guillermo Paiva, quien a los 43 minutos transformó la pena máxima en gol para el 0-1 parcial.

Video del gol de Guillermo Paiva - penalti Once Caldas vs Junior

La anotación significó un impulso importante para el equipo barranquillero en un duelo que se mostraba cerrado y táctico en territorio manizaleño.

El episodio del penalti marcó el desarrollo del encuentro y elevó la tensión en una serie que sigue abierta de cara al compromiso de vuelta.

Rival de Junior u Once Caldas en semifinales

El ganador de esta llave avanzará a semifinales, donde enfrentará al vencedor del cruce entre América de Cali e Independiente Santa Fe, en una instancia que promete alta competencia.