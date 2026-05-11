[Video] El golazo de Jorge Carrascal que le dio la victoria a Flamengo contra Gremio

El colombiano Jorge Carrascal volvió a ser protagonista este domingo 10 de mayo al anotar el gol del triunfo de Flamengo sobre Gremio en Porto Alegre (0-1), en un compromiso correspondiente a la fecha 15 del Brasileirao.

El futbolista cartagenero fue titular y disputó los 90 minutos, consolidándose como una de las piezas importantes del mengao en el campeonato brasileño.

El único tanto del compromiso llegó al minuto 68, en una acción colectiva que terminó en una definición de alta calidad por parte del colombiano.

Así fue el gol de Jorge Carrascal en Gremio vs Flamengo

La jugada se gestó cuando Varela filtró una pelota frontal por el sector derecho hacia Emerson, quien envió un centro preciso al área.

Carrascal apareció de primera intención y, con remate de zurda, envió el balón al fondo de la red, firmando un auténtico golazo que sentenció el partido.

Con esta actuación, el mediocampista sigue acumulando argumentos para mantenerse en la consideración del cuerpo técnico de cara a futuras convocatorias a la Selección Colombia.

Aunque el entrenador Néstor Lorenzo no suele utilizarlo con frecuencia, sus condiciones técnicas y su presente competitivo lo perfilan como una alternativa interesante.

El contexto de la posición también juega a su favor, especialmente ante la irregularidad y la escasez de minutos que vive actualmente James Rodríguez, titular habitual en esa posición.

Así van Gremio y Flamengo en el Brasileirao

En la tabla del Brasileirao, Gremio atraviesa una situación complicada al ubicarse en la casilla 17 con 17 puntos, en zona de descenso, mientras que Flamengo es segundo con 30 unidades y se mantiene en la pelea por el título, con Carrascal como uno de sus protagonistas.