Desde que se dio el subtítulo del Real Madrid en manos del FC Barcelona en la Supercopa de España, la crisis del cuadro blanco se agudizó. Xabi Alonso dejó de ser el director técnico después de firmar su salida de mutuo acuerdo. Florentino Pérez ya tenía el reemplazo y confirmaron a Álvaro Arbeloa como el entrenador en posesión.

Sin embargo, las cosas tampoco mejoraron con el nuevo timonel técnico. El primer examen fue en la Copa del Rey en donde tenían que superar al Albacete, un club de la segunda división de España y que está en la parte baja de la tabla de posiciones peleando por no descender. La derrota sigue marcando la crisis ‘Merengue’ que debe tomar una nueva cara en el rentado local y en la UEFA Champions League.

Álvaro Arbeloa peleará por la Liga de España y la Champions mientras se habla del interés del Real Madrid en Jürgen Klopp, entrenador alemán que anunció su retiro tras un paso exitoso con Liverpool. El teutón indicó que su vida afuera de los banquillos es demasiado tranquila y que no tenía contemplado regresar a dirigir.

LA RESPUESTA DE JÜRGEN KLOPP AL REAL MADRID

En varios medios españoles han señalado que Jürgen Klopp estaría considerando tomar una posible oferta del Real Madrid si llega oficialmente y si no se queda en solo un interés de los madrileños. De hecho, indicaron que el alemán pensaría solo en regresar al equipo español o a la selección de Alemania.

Con esas únicas opciones que tomaría Jürgen Klopp, había que conocer la respuesta del entrenador alemán para ver si podía pasar de un interés a una oferta formal para encontrar la solución en la Liga de España para hacerle frente al Barcelona.

No obstante, la respuesta de Jürgen Klopp fue contundente en el canal Servus TV, “creo que los rumores ya se venían escuchando desde hace un tiempo. Y sé exactamente si tu pregunta va por ahí, pero no tiene nada que ver conmigo". Eso se dio justo cuando se confirmó la salida de Xabi Alonso.

La respuesta de Jürgen Klopp, que vive un tramo muy tranquilo en su estilo de vida actualmente tampoco dio tiempo de nada, pues, en horas posteriores a la salida de Xabi Alonso, se confirmó la llegada de Álvaro Arbeloa que era la primera opción de Florentino Pérez.

Refiriéndose a la salida de Xabi Alonso, el alemán ex Liverpool afirmó que hay mucha exigencia para cualquier director técnico en el Real Madrid y esta puede ser un factor determinante para tampoco tomar al cuadro blanco, “esto muestra varias cosas: por una parte, que hoy ya no tenemos (los entrenadores) nada de tiempo, y por otros que la exigencia en el Real Madrid es, lógicamente, enorme".