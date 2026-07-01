Este miércoles 1 de julio, la selección de Inglaterra se enfrentó con su similar de la República Democrática del Congo por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

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Un cotejo entretenido desde el arranque

La instancia en cuestión de la máxima fiesta del deporte rey, que se realiza en Estados Unidos, Canadá y México, se adelanta con normalidad. Ya se han presentado algunas sorpresas. El duelo entre africanos y europeos se disputó en el estadio de Atlanta.



“Ahora sube el nivel, ¿verdad? Es una fase de verdad del fútbol. Un partido a la vez. Hay chicos que han ganado Champions League, chicos que han estado en torneos juveniles con Inglaterra. Todos conocemos la presión de esto y creo que es ahí donde vamos a brillar”, manifestó Jordan Pickford, portero de Inglaterra, previo al cotejo.

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Voces en la previa

“El partido contra Inglaterra va a ser diferente, un partido muy duro contra grandes jugadores y grandes rivales. Necesitamos disfrutar este tipo de partidos. Nos merecemos enfrentarnos a Inglaterra, uno de los mejores equipos del mundo, así que estoy deseando que llegue lo que viene”, añadió, por su lado, Yoanne Wissa, delantero de RD Congo.



El cotejo, que empezó de manera vibrante, lo inició ganando RD Congo. Al minuto 7, Brian Cipenga marcó la apertura en el marcador. Inglaterra, como era de esperarse, respondió con muchos ataques.

¿Era penal?

El combinado británico atacaba y atacaba, pero no podía marcar. Ni Harry Kane podía anotar. Y ya que se toca el nombre del atacante del Bayern Múnich, este, cerca del final del primer tiempo, cayó dentro del área y pidió penal.



Sin embargo, el juez central del cotejo, el jordano Adham Makhadmeh, no concedió la pena máxima. En primera instancia, no consideró la acción como falta y, tras una revisión del VAR, sin acudir al monitor, el árbitro dio la orden de continuar con el encuentro. Toda Inglaterra protestó la decisión. El primer tiempo finalizó 1 a 0.







