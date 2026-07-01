VIDEO: Bellingham desperdició increíble gol ante RD Congo

El primer tiempo del Inglaterra vs. República Democrática del Congo por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México estuvo entretenido de inicio a fin.

Duelo crucial en el Mundial

Ambos equipos miden fuerzas en el estadio de Atlanta, que cuenta con una muy buena presencia de aficionados. La respuesta de los hinchas en la máxima fiesta del deporte rey ha sido bastante buena.



“El equipo de Thomas Tuchel puede ser uno de los favoritos para levantar el trofeo, pero RD Congo ya ha dado un gran golpe al empatar con Portugal en su partido inaugural, y varios de sus jugadores, como Aaron Wan-Bissaka, Noah Sadiki y Yoane Wissa —quien anotó dos goles en la victoria por 3-1 ante Uzbekistán que les aseguró el pase a dieciseisavos—, son futbolistas consolidados en la Premier League”, indicó la FIFA previo al encuentro.

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RD Congo empezó ganando

“Inglaterra lideró el Grupo L gracias a las victorias ante Croacia y Panamá y un empate sin goles contra Ghana, con Harry Kane en un gran momento de forma tras marcar tres goles y Jude Bellingham también destacando con dos tantos y una asistencia. El ganador de este encuentro se enfrentará en octavos de final a México (coanfitrión) o Ecuador el 5 de julio en el Estadio de Ciudad de México”, añadió.



El partido empezó con sorpresa. Al minuto 7 del primer tiempo, Brian Cipenga apareció para poner la apertura en el marcador a favor de la República Democrática del Congo. El gol se celebró a rabiar.

Jude la tuvo, pero no marcó

A partir de ese momento, la selección de Inglaterra empezó a atacar y a atacar con más fuerza. Y en una oportunidad, al minuto 28, de cabeza, Jude Victor William Bellingham estuvo cerca del empate.



Tras una muy buena habilitación, el jugador del Real Madrid cabeceó con fortaleza, pero el portero rival, Lionel Mpasi, tuvo una magistral respuesta y salvó a su selección. El video de la atajada se hizo viral en redes.









