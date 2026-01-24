Kendry Páez encontró la solución: jugaría en equipo de la Premier

Mucho se ha hablado en las últimas semanas del futuro de Kendry Páez con tres posibilidades. Seguir en el Racing de Estrasburgo, ser inscrito en el primer equipo del Chelsea, o buscarle una nueva institución para que pueda sumar minutos en cancha, tener regularidad y regresar a Inglaterra para vestirse con los colores de los ‘Blues’.

Vea también: Luis Díaz haría historia en Europa: fin de semana clave en Bayern

La salida de Liam Rosenior en Racing de Estrasburgo ha generado todo tipo de variantes para el joven ecuatoriano ex Independiente del Valle y entre esas posibilidades, desde el Chelsea pretenden cortar el vínculo con los franceses y reacomodarlo en otro equipo.

Infortunadamente, su experiencia en Francia ha sido discutida, pues, para empezar, no ha tenido regularidad y ha tenido actos de indisciplina que molestan al Racing de Esrasburgo. En ese sentido, apareció la solución con el Bournemouth que se interesa con contar con el jugador de 18 años.

CHELSEA PODRÍA TOMAR UNA DECISIÓN CON EL FUTURO DE KENDRY PÁEZ

Tras la llegada de Gary O’Neil al elenco francés no hay seguridad de que el volante pueda tener un lugar en la nómina. De hecho, en sus primeros partidos dirigidos, el ecuatoriano fue suplente. Por esta razón, y, en vistas que no hay evolución con su presente, Chelsea estaría dispuesto a enviarlo a otro equipo.

Le puede interesar: Sebastián Villa: confirmado en qué equipo jugará en 2026

La idea de los ‘Blues’ es que Kendry Páez esté cerca de Londres y la decisión pasa por enviarlo en condición de cedido a un club de la Premier League o de la Championship. Sin embargo, el Ipswich Town le cerró las puertas. En esa incertidumbre que hay con su futuro en Europa, apareció el Bournemouth.

Los ‘Cherries’ podrían ser la solución con el interés en fichar al volante que también puede jugar de extremo por la derecha y por ahí pasa la posibilidad de contar con Kendry Páez. Hace unos días, Antoine Semenyo, una de las grandes estrellas del Bournemouth cambió de equipo firmando con el Manchester City.

A partir de ese momento de la salida del extremo derecho ghanés, buscaron nombres en el mercado de fichajes. Kendry Páez parte como una de las dos opciones para los ‘Cherries’. Sin embargo, el ecuatoriano es el plan B en estos momentos.

Bournemouth estaría buscando a un sudamericano, pero no sería Kendry Páez como el principal candidato. Se trata del extremo del Vasco da Gama, Rayan. El brasileño podría dejar el club carioca, especialmente ahora que llegó Marino Hinestroza que sería su reemplazo.

Lea también: [Video] Triunfo histórico del Inter Bogotá; le remontó a Cúcuta en Techo

Como segundo plano aparece Kendry Páez de alternativa. Si se consolida el interés y la propuesta del préstamo con el ecuatoriano, al Chelsea y a Kendry se les solucionarían varios problemas en el mercado de fichajes y en el futuro del internacional de Ecuador.

Habrá que esperar qué decisiones toman todas las partes, pero, claramente jugar en la Premier League sería ideal para que empiece a ganar confianza dentro de la liga y para que el Chelsea pueda seguirlo de cerca. Vale la pena acotar que tiene contrato con los 'Blues' hasta 2033.