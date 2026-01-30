Kendry Páez, en el ojo del huracán en Argentina: “Más noches que Batman”

Durante los últimos días se ha hablado mucho del futuro de Kendry Páez, jugador ecuatoriano que pertenece al Chelsea de Inglaterra. Páez fue prestado al Racing de Estrasburgo en donde no tuvo mucha regularidad y, ahora, con la salida de Liam Rosenior del banquillo del cuadro francés, los ingleses tomaron una nueva medida.

Liam Rosenior llegó al Chelsea, pero no con Kendry Páez. De hecho, no fue tenido en cuenta por el entrenador Gary O’Neil y le buscaron nuevos aires. Se filtró la posibilidad de la Championship o del Bournemouth, pero ninguno de los dos envió una oferta concreta para ficharlo.

Después de muchas versiones sobre su futuro y lo que podía suceder con su continuidad en Europa, llegó la oportunidad de regresar a Sudamérica con River Plate que accedió a un préstamo de 18 meses. Esto le puede dar una mano al ecuatoriano para sumar regularidad y al Chelsea para repatriarlo en próximos años con más fútbol.

LA CRÍTICA QUE LE HACEN A RIVER PLATE POR EL FICHAJE DE KENDRY PÁEZ

Si Marcelo Gallardo accedió a tener a Kendry Páez debe ser por algo. El extremo, o mediocampista ofensivo puede ser una solución para la mala temporada del club argentino en el 2025. Por sus actitudes y la fama que se ganó en Francia, ya está entre ojos de los periodistas y de aficionados.

La poca regularidad y esos rumores de que salía cada noche y que cerraba los bares hace ruido en River Plate. De hecho, un polémico periodista, Pablo Carrozza apuntó al ecuatoriano afirmando que tuvo más noches afuera que fútbol en su estancia en Francia.

Pablo Carrozza fue crítico con el fichaje del ex Independiente del Valle, “Kendry Páez, el ecuatoriano que llega a River tiene nombre de reguetonero y más noches que Batman. Un pibe que a los 18 años vuelve de Europa es porque algo no estaría funcionando. Si no se pudo adaptar a Estrasburgo, donde cierra todo a las 19, imagínense en Buenos Aires”.

Sin embargo, en River Plate, los compañeros de Kendry Páez le han dado la bienvenida a la espera de su debut bajo las órdenes de Marcelo Gallardo. El club espera encontrar en Kendry una solución inmediata y para el futuro después de firmar por año y medio.

EL AVISO DE JUAN FERNANDO QUINTERO A KENDRY PÁEZ

Como uno de los capitanes, líder y referente de River Plate, Juan Fernando Quintero le dio la bienvenida al juvenil de 18 años después de no contar con la regularidad deseada en Racing de Estrasburgo. Pese a destacar las cualidades del mediocampista, le hizo una advertencia.

Juan Fernando Quintero fue claro en hacerle saber a qué institución llegó, “es un equipo muy grande, que sepa a dónde viene. Nosotros vamos a arropar a todo el que llegue, para que se sienta bien, cómodo, que fluya y que demuestre todo su talento. Creo que es un jugador con muy buenas cualidades y que nos viene muy bien. Es el mejor lugar para él”.

En esta nueva oportunidad para Kendry Páez, el volante sabe que tiene que convencer y demostrar, especialmente en un equipo tan grande como lo es River Plate. La necesidad pasa por tener regularidad y estar en la vitrina del Chelsea en un futuro para poder regresar a Londres en busca de ganarse su lugar en la cancha.