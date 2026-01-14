Con todos los cambios que ha habido en Chelsea durante los últimos meses, el gran afectado de todos los movimientos es nada más ni nada menos que Kendry Páez. El ecuatoriano se quedó sin director técnico en el Racing de Estrasburgo por la salida de Liam Rosenior con destino al cuadro londinense.

Esa salida del entrenador, lejos de abrirle un espacio en Francia o la posibilidad de acompañar al inglés en el Chelsea, empieza a hundir más el futuro de Kendry Páez que tendrá que buscar nuevos aires para el futuro. A sus 18 años, el formado en Independiente del Valle no ha contado con la suerte deseada en la cancha y ha tenido uno que otro caso de indisciplina que poco o nada gusta a los dos clubes.

Chelsea envió al volante a Racing de Estrasburgo para ir sumando regularidad para pensar en un futuro tenerlo en las filas. Eso mismo hicieron con el brasileño Andrey Santos, pero la diferencia fue enorme entre los dos sudamericanos y Santos ya está consolidado como una pieza dentro de los ‘Blues’.

EL NUEVO EQUIPO QUE TENDRÁ A KENDRY PÁEZ EN SUS FILAS

Su contrato en la Ligue 1 es de un año en calidad de cedido. Sin embargo, desde Inglaterra estarían pensando en cortar el préstamo del mediocampista que no completaría toda la temporada ni en el Racing de Estrasburgo, ni tampoco en el Chelsea.

El equipo que cuenta con sus derechos deportivos no tiene en mente utilizarlo y ya tiene el plan para lo que resta de la temporada con un nuevo préstamo. Cortarán la presente cesión y lo enviarán a la Championship de Inglaterra en donde seguramente, por el nivel de la competencia será titular en la pelea por buscar el ascenso.

Chelsea lo enviaría al Ipswich Town, que en este momento está en la tercera posición de la Championship cerca de conseguir el ascenso para la Premier League en la siguiente temporada. Estar en Inglaterra podría ser un acercamiento grande para que los ‘Blues’ estén pendientes del ecuatoriano, y por qué no, en algún futuro cercano tenerlo en las filas londinenses.

En ese orden de ideas, Kendry Páez bajará de categoría en una competencia difícil como lo es el ascenso de Inglaterra. El ecuatoriano de 18 años se despedirá de Francia en donde tuvo poca regularidad, pero en el cual pudo disfrutar de disputar torneos internacionales en la UEFA Conference League. Su equipo terminó la fase preliminar como líder con 16 unidades y sin derrotas.

ASÍ LE FUE A KENDRY PÁEZ EN RACING DE ESTRASBURGO

En su primera experiencia en Europa con el Racing de Estrasburgo, el volante no pudo mantenerse dentro del onceno del club francés y esperó en la mayoría de los partidos por ingresar en los segundos tiempos. Sumó un total de 20 partidos y marcó un tanto.

La mayoría de los partidos que jugó fueron en la liga local, pese a que hizo parte de los seis encuentros de la UEFA Conference League. Afuera de las canchas, Kendry Páez también ha sido protagonista, pero no para bien por comportamientos que lo han condicionado.

De acuerdo con información que llega desde Inglaterra, el ecuatoriano ha estado en el ojo del huracán por “imágenes que circulan muestran al joven de 18 años vapeando en un club nocturno: lujo, trasnochadas y una actitud que ha sido criticada por parecer más confiado que hambriento". En caso de llegar al Ipswich Town tendrá que mejorar su conducta y sumar minutos para acercarse al Chelsea en un futuro.