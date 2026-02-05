La Liga BetPlay 2026-I continúa con grandes partidos y con un clásico que dio de qué hablar entre el Atlético Nacional que jugaba apenas su segundo partido del rentado local, y un América de Cali que esperaba seguir en racha y meterse a la parte alta nuevamente.

Infortunadamente para las aspiraciones de David González, América perdió el invicto que cosechaba con una derrota por la mínima. Los escarlatas habían igualado de manera inmediata al gol de Milton Casco que abrió el marcador gracias a Dylan Borrero. En el segundo tiempo, Juan Manuel Rengifo, la joya de Nacional marcó el segundo tanto.

En América quedó claro que necesitan tener a Daniel Valencia, última contratación. Kevin Angulo fue el elegido en el frente de ataque y se nota la juventud del delantero. Mientras tanto, Diego Arias inició con Dairon Asprilla y en el segundo tiempo entró Alfredo Morelos.

Tras el juego, Diego Arias analizó el partido, en el que afirmó que se vieron cosas muy buenas, pero hay puntos por mejorar necesariamente. Nacional apenas suma dos partidos de cuatro, y tendrá que seguir corrigiendo cosas, especialmente en la zaga defensiva.

DIEGO ARIAS Y LOS CAMBIOS

Después del partido, Diego Arias afirmó que, “en el cambio puntual de Andrés (Sarmiento) veíamos desgaste del primer tiempo y lo que iba del segundo tiempo vendría bien un jugador como Nicolás (Rodríguez). En el momento que lo hicimos el equipo fue mejorando y nos permitió ampliar el marcador. Consideramos que el desgaste nos estaba haciendo no marcar con la misma intensidad o no llegar a opciones de gol con la misma presencia”.

Las sustituciones en simultáneo de dos creativos como Edwin Cardona y Juan Manuel Rengifo, “tiene que ver con los momentos del partido, con el rival que estamos enfrentando, con lo que interpretamos que el partido pide. Refrescamos la mitad de la cancha porque si lográbamos con la frescura de los jugadores tener agresividad en la recuperación íbamos a tener las opciones que tuvimos”.

La intención de poner a Alfredo Morelos de suplente tiene que ver con “el plan era identificar cómo podríamos poner a nuestros jugadores ofensivos en situaciones ventajosas de acuerdo con sus características. Pensamos que América por la forma de defender iba a dejar espacios. Hay casos de Alfredo o Matheus (Uribe) que están en proceso de reacondicionamiento.

En el caso de Alfredo Morelos llegó y pudo solucionar el tema contractual dos semanas después que el equipo inició. Está entrenando y está haciendo las cosas bien para poder sumar más minutos. Entró y lo hizo bien. Las decisiones son todas encaminadas a lo que consideramos que el equipo necesita”. Además, detalló la calidad de Cristian ‘Chicho’ Arango mientras espera por su llegada y primera participación.

LAS SENSACIONES DEL PARTIDO Y DE LO QUE VIENE

Nacional apenas suma dos partidos y tiene tres partidos aplazados. Diego Arias analizó lo bueno y lo malo de tener estos encuentros pendientes, “infortunadamente, porque se programa la semana los descansos, los entrenamientos y ha habido varios cambios en la programación. Seguramente en próximas semanas vamos a tener poca oportunidad de descanso, de preparar cada partido, de tener sesiones de entrenamiento exigentes porque cuando hay partidos cercanos no se puede tenerlos. Hay que sacar el máximo provecho, entendiendo que hay situaciones que se salen de las manos y no podemos hacer nada”.

En estas dos salidas de la Liga BetPlay, Nacional lleva dos victorias que lo dejan bien acomodado en la tabla de posiciones. Diego Arias aseveró que, “nos deja muy contentos, tendremos que hacer un análisis profundo del partido. Hoy por momentos quedamos muy contentos ante un rival que hizo un buen año y de jugadores de calidad. Puntos por mejorar, vamos a analizarlo lo suficiente para compartirlo con los jugadores y entrenarlo. Siempre hay oportunidades de mejora”.

El impacto del Atanasio Girardot para el buen rendimiento de local de Nacional, Diego Arias afirmó que, “los jugadores entienden el lugar que ocupan y el club que representan. Afortunadamente tenemos jugadores con muchísima experiencia, liderazgo y sentido de pertenencia por este club. Cuando venimos a esta cancha para nosotros es importante que la gente que nos acompaña se sienta identificada con el equipo”.