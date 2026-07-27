Kevin Mier y Willer Ditta Campeón de Campeones con Cruz Azul

Cruz Azul se quedó con el título del Campeón de Campeones del fútbol mexicano al derrotar 3-1 a Toluca en un partido en el que los colombianos Kevin Mier y Willer Ditta fueron titulares y tuvieron una participación destacada durante los 90 minutos.

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El equipo dirigido por Joel Huiqui confirmó su buen momento con una actuación sólida que le permitió sumar un nuevo trofeo a sus vitrinas.

Mier y Ditta aportan en un nuevo título para Cruz Azul

Cruz Azul mostró mayor iniciativa en ataque y logró controlar la posesión del balón. Toluca intentó responder con presión en el mediocampo, pero encontró dificultades para superar el orden defensivo encabezado por Willer Ditta, quien volvió a ser uno de los jugadores más consistentes de la última línea. El defensor colombiano ganó varios duelos individuales y aportó seguridad en los momentos de mayor exigencia.

En la portería, Kevin Mier también cumplió una actuación importante. El guardameta colombiano respondió cuando fue exigido y transmitió confianza a la defensa durante todo el compromiso. Sus intervenciones permitieron mantener el control del partido en los momentos en que Toluca buscó descontar y acercarse en el marcador.

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La apertura del marcador llegó al minuto 31 por intermedio de José Paradela y repitió dosis en el minuto 61, sellando la victoria y el título. Por otro lado, Carlos Rodríguez apareció para marcar el segundo gol del conjunto celeste en el arranque de la segunda parte sobre el 55.

Con esta victoria, Cruz Azul suma un nuevo título en el fútbol mexicano y ratifica el buen momento que atraviesa su plantilla. El Campeón de Campeones representa un nuevo logro para una institución que continúa siendo protagonista, con una base sólida en la que los colombianos Kevin Mier y Willer Ditta siguen desempeñando un papel determinante.

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Títulos de Kevin Mier y Willer Ditta con Cruz Azul

Ambos jugadores, aunque no llegaron en momentos similares a la institución mexicana, han conseguido sumar los mismos tres títulos:

Copa de Campeones 2025

Liga MX 2026

Campeón de Campeones 2026