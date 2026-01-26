Boca Juniors recibe nueva respuesta de Kevin Serna: se dio en el clásico carioca

Mucho se ha hablado de la posible salida de Kevin Serna del Fluminense de Brasil por el interés de Boca Juniors que puso sus ojos en el extremo colombiano después de no haber podido llegar a un acuerdo con Marino Hinestroza que era el objetivo del cuadro ‘Xeneize’.

De hecho, desde Argentina avisaron que Kevin Serna ya había dado el sí a Boca Juniors, pero que Fluminense no quería soltarlo. La primera oferta que enviaron fue de 5 millones de dólares, mismo valor que pusieron sobre la mesa para convencer a Atlético Nacional por Marino Hinestroza.

Estos rumores empezaron a tomar más fuerza a lo largo de la última semana en medio de la temporada en Brasil mientras se juegan los campeonatos estaduales. Además, en esta jornada se están llevando a cabo los clásicos más importantes y uno de ellos fue el Fluminense vs Flamengo en el que hubo presencia de colombianos.

Mientras se habla de la salida de Kevin Serna de Fluminense, la dupla colombiana entre Serna y Santiago Moreno va dando de qué hablar. Serna le respondió contundentemente a las ofertas de Boca Juniors con un golazo que centra las prioridades que tiene el nacido en Popayán con el equipo brasileño.

EL GOLAZO DE KEVIN SERNA QUE SIENTE BOCA JUNIORS

Duelo de colombianos en el clásico carioca. La presencia de Kevin Serna y Santiago Moreno, además de la titularidad de Jorge Carrascal en Fluminense y Flamengo respectivamente dejó que Serna está más que centrado en el Brasileirao y en la temporada en Brasil, dado que ya se acerca el arranque de la Serie A.

En el segundo tiempo, el payanés abrió el marcador en los primeros minutos en una sociedad con Santiago Moreno que había recuperado el balón y creó una acción colectiva que terminó en la definición cruzada de Serna para romper los ceros.

Luego Kennedy marcó el segundo y descontó Everton para el 2-1 final de Fluminense con la presencia colombiana y con una contundente respuesta de Kevin Serna frente a las ofertas de Boca Juniors.

¿BOCA JUNIORS BAJA LOS BRAZOS?

Ya esta es la segunda ocasión en la que Fluminense le dice no a Boca Juniors. La primera fue en el escritorio ante la oferta inicial de 5 millones de dólares que rechazaron en Brasil, y la segunda, gracias a la anotación del payanés que demuestra que solo está concentrado en el cuadro brasileño y que no piensa en cambiar de rumbo.

Boca Juniors envió una primera oferta, y ante el rechazo de Fluminense se han mantenido a la expectativa, dado que no ha habido movimiento alguno sobre la posibilidad de enviar otra propuesta. El cuadro argentino jugará Copa Libertadores y ponía sus ojos en deportistas colombianos como primeros fichajes. Sin embargo, la respuesta del cuadro de Río de Janeiro ya impacta en las pretensiones argentinas.

Por ahora no ha habido una nueva oferta por parte del cuadro argentino y habrá que esperar si se animan para subir la propuesta con la necesidad de convencer a Fluminense que no aceptó las primeras condiciones.