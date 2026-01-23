Fluminense fichó el reemplazo de Kevin Serna: Boca pendiente

Una de las novelas del Fútbol Profesional Colombiano y en Sudamérica fue nada más ni nada menos que Marino Hinestroza que era la prioridad de Boca Juniors. Los argentinos pusieron sobre la mesa 5 millones de dólares, pero Atlético Nacional pedía 6 millones para entrar a negociar.

Se pararon en esos 5 millones, y estaban por cerrar la negociación, pero Nacional no estaba de acuerdo con los porcentajes de los derechos deportivos. Marino jugará en Vasco da Gama y, como alternativa, pensaron en Kevin Serna. Según medios brasileños, el jugador habría dado el sí, pero no hay acuerdos entre los dos clubes para continuar con las conversaciones.

De hecho, la oferta que llegó de Boca Juniors también consistía en 5 millones de dólares, pero Fluminense rechazó la primera propuesta que llegó a Brasil. Sin embargo, ante las alertas que hay de una posible salida del extremo, el cuadro de Río de Janeiro acudió al mercado de fichajes y contrató a un posible reemplazo.

JEFFERSON SAVARINO JUGARÁ EN FLUMINENSE: SERÍA EL REEMPLAZO DE KEVIN SERNA

Kevin Serna fue uno de los mejores jugadores de Fluminense a lo largo del 2025 con 13 goles y ocho asistencias en 67 encuentros jugados. Además, fue titular en más de la mitad de los partidos que disputó con 47 alineaciones desde el primer minuto.

Su continuidad estuvo en duda con la llegada de Luis Zubeldía, pero el entrenador argentino terminó sacando el mejor provecho de Kevin Serna que se convirtió en una de las estrellas del Brasileirao. Las negociaciones son complejas con Boca Juniors, pero el club brasileño ya tiene asegurado a Jefferson Savarino.

El venezolano, Jefferson Savarino firmó su contrato con Fluminense y ya cuenta con una experiencia amplia en Brasil con equipos como Atlético Mineiro y Botafogo en donde quedó campeón de la Copa Libertadores. Aunque no es la misma posición de Kevin Serna, conoce también el juego por la banda y podría tomar su lugar en el campo.

En Fluminense no quieren que Kevin Serna se vaya de la institución. Saben la importancia que tiene dentro del club y desde el Campeonato Carioca lo viene confirmando, pues, en la última jornada marcó dos goles viniendo del banco de suplentes.

No obstante, Jefferson Savarino llega a Fluminense en medio de los rumores de una posible salida de Kevin Serna con destino a Boca Juniors. Por ahora, el extremo colombiano está concentrado con el proyecto del equipo brasileño, dado que siguen peleando por el Campeonato Carioca y debutarán nen el Brasileirao ante Gremio de Porto Alegre en condición de local.

Con la llegada de un nuevo fichaje, Boca Juniors podría buscar la manera de negociar con Fluminense por la contratación del ex Alianza Lima. Sería un momento clave que puede dar luz verde para los argentinos de intentar cerrar a Kevin Serna en este libro de pases.

Tanto Boca Juniors como Fluminense jugarán la Copa Libertadores. Si se queda o si se va al cuadro ‘Xeneize’ podría jugar esta competencia internacional. El equipo azul y oro no se ha armado para afrontar su regreso al certamen más importante de Sudamérica, pero el fichaje del colombiano sería esencial.